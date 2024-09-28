Cezaevinde skandal

İngiltere'de 37 mahkumun cezaevinden yanlışlıkla erken serbest bırakıldığı, bu kişilerden 5'inin henüz geri dönmediği bildirildi

İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, 10 Eylül'de başlatılan erken tahliye programı kapsamında 37 mahkumun yanlışlıkla serbest bırakıldığını belirtti. Yetkili, bu hatanın mahkumların, artık yürürlükte olmayan bir mevzuat kapsamına dahil edilmeleri nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Erken tahliye edilen bu mahkumların, belirli suçlardan hüküm giyenlerin serbest bırakılmasını engelleyen muafiyetler kapsamında olmadığı ifade edildi. Ayrıca, 5 mahkumun cezaevine geri dönmediği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü ise Sky News'e yaptığı açıklamada, yanlışlıkla serbest bırakılan mahkumların polis gözetiminde olduğunu ve yakında yeniden cezaevine döneceklerini belirtti.

İngiltere ve Galler'deki hapishanelerdeki aşırı kalabalığı hafifletmek amacıyla, 10 Eylül'de bin 750 mahkum erken tahliye edilmişti. Gelecek ay benzer sayıda mahkumun daha serbest bırakılması planlanıyor.

Öte yandan, İngiliz hükümetinin hapishanelerdeki doluluk oranı sebebiyle Estonya'da cezaevi kiralama planı olduğu da gündeme gelmişti. İngiltere ve Galler'de 1991 yılında 40 bin civarında olan mahkum sayısı, kısa bir süre önce 88 bin 521'e ulaşarak rekor seviyeye çıkmıştı. Erkek cezaevlerinde ise yalnızca 83 kişilik boş yer kaldığı belirtilmişti