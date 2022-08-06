Çetenin köpeği de polise teslim oldu

Brezilya’da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda ilginç anlar kaydedildi. Polisin, çete mensuplarına baskını sırasında Rottweiler cinsi köpeklerde onlarla beraber polise teslim oldu





Brezilya'da düzenlenen uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin talimatlarına uydu.

Polis, Sao Paulo eyaletindeki Hortolandia bölgesinde yer alan bir çiftliğe perşembe günü düzenlediği baskında ilginç görüntülerle karşılaştı.

Narkotik ekipleri, operasyonda eve girerek içerideki üç kişiyi yakaladı.

Polis, şüphelileri yere yatırarak ellerinden kelepçelerken, uyuşturucu kaçakçılarının Rottweiler cinsi bekçi köpeği de yere yattı.

Baskın sırasında polisin kaydettiği videoda, Rottweiler'ın şüpheli kişilerin yanında hareketsiz şekilde yattığı görülüyor.

Polisin açıklamasında baskında 1,1 ton kenevir ele geçirildiği, bunların Mato Grosso do Sul eyaletindeki Campo Grande şehrinden getirildiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Aralarında ev sahibinin de olduğu üç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilere dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca çiftliğin yer aldığı arazinin sahibi olan ve kimliği açıklanmayan bir kadının, uyuşturucu ticaretiyle ilgili olmadığı için gözaltına alınmadığı, köpeğin de bu kişinin yanına bırakıldığı belirtildi.

Çiftlikte iki köpeğin daha olduğu ve güvenlik ekiplerinin daha sonra hayvanların durumlarını kontrol etmek için tekrar olay yerine gideceği aktarıldı.

