Cesetler hastanenin etrafına saçıldı

Gazze’de hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail’in saldırıları dün de durmadı. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 4.710’u çocuk olmak üzere 11.500’e ulaştı. 32000 kişi de yaralandı

7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın saldırısı sonrasında Gazze’ye orantısız şiddete başvurarak sivilleri hedef alan İsrail’in saldırıları bitmiyor…Son haftalarda hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail’in dün de Gazze Şeridi’nin merkezindeki Sabra Mahallesi’ne hava saldırısı düzenlediği açıklandı. Saldırılarda 50’ye yakın kişinin öldüğü belirtilirken onlarca insanın da yaralandığı kayıtlara geçti. Kaynaklar, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin merkezindeki Sabra mahallesinde bir camiyi hedef aldığını aktardı.İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den beri ölenlerin sayısı 4.710’u çocuk olmak üzere 11.500’e ulaştı. Yaklaşık 32000 kişi de yaralandı.7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısına misilleme yaparak sivilleri hedef alan İsrail'in saldırdığı Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi'nden gelen fotoğraflar durumun boyutunu gözler önüne seriyor.Reuters’a telefonla bilgi veren cerrah Dr. Ahmed El Mohallalati, “Hastane çevresinde ve hastane içinde ateş ediliyordu. Ve ses gerçekten korkunçtu. Tankların hastanenin etrafında hareket ettiğini fark ettik. Büyük tanklardan biri doğu ana kapısından hastane içine girdi ve hastanenin acil bölümünün önüne park ettiler” dedi.