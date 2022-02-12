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Cesedi ölümünden iki yıl sonra bulundu

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İtalya'da bir kadının cesedi, iki yılın ardından oturma odasında bir sandalyede otururken bulundu

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Cesedi ölümünden iki yıl sonra bulundu
 
70 yaşındaki bir kadının cesedi, ölümünden iki yıl sonra kuzey İtalya'daki evinde bulundu.
Marinella Beretta, Lombardiya'daki Como Gölü yakınlarında yalnız yaşıyordu . Como Belediye Binası basın görevlisi Francesca Manfredi CNN'e verdiği demeçte, kadının çürümüş cesedinin, aşırı büyümüş bitki örtüsü nedeniyle bahçesinde bir ağacın düşmesi şikayetlerinin ardından Como itfaiyesi tarafından bulundu.
SkyTg24'teki habere göre, Beretta'nın cesedi 2 yılın ardından oturma odasında bir sandalyede otururken bulundu.
Manfredi CNN'e Beretta'nın ölüm nedeninin bilinmediğini söyledi ve inceleme görevlisi, ayrışma derecesine dayanarak 2019'un sonuna doğru öldüğünü belirledi.
Como Belediyesi, kadının akrabalarından birinin ziyaret edip etmediği ve hayatta olan bir aile üyesinin olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.
Manfredi, Beretta'nın cesedinin morgda tutulduğunu ve cenaze tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.
 
 
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