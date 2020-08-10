Cennet adasında çevre felaketi

Hint Okyanusu'ndaki Mauritius'ta bir felaket yaşandı

Ada açıklarındaki resiflere çarpan Japon tankerin yakıtı masmavi denize döküldü. Havadan çekilen fotoğraflarda 1000 tonluk yakıtın denize döküldüğü açıkça görülüyor.

1.2 milyonluk ada ülkesi Mauritius, tarihinin en korkunç “insan” felaketiyle karşı karşıya… Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio isimli tanker, geçen hafta içerisinde Hint Okyanusu’ndaki Mauritius’taki resiflere çarptı.

Gemideki en az 1000 tonluk yakıt masmavi sulara karışırken, yetkililer hummalı bir çalışma ile tankerdeki 500 tonluk yakıtı boşalttı. Gemide 2500 tonluk başka yakıt kaldığını açıklayan Japon şirketin CEO’su Akihiko Ono, “Sebep olduğumuz bu büyük sorun için çok içten ve derinden özür diliyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Uydudan çekilen görüntüler felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Gemi 25 Temmuz’da Mauritius’un güney doğusundaki resiflere çarpmış ve perşembe günü de yakıt deposu delinerek petrol denize dökülmeye başlamıştı.

Tarihinin en büyük çevre felaketini yaşayan Mauritius’ta “çevresel acil durum” ilan edilirken bir dönem Fransız kolonisi olan ülkeye Fransa’nın da yardım ekipleri göndereceği duyuruldu.

Ülkenin en önemli gelir kaynağı olan sahillerindeki ekolojiye zarar verecek bu felaket için yetkililerin harekete geçtiği belirtildi. Turizm, Mauritius ekonomisine 1.6 trilyon dolarlık bir gelir sağlıyor.