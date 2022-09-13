Cenazeye 10 bin polis ve asker

2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze töreninin hazırlıkları sürerken, dün güvenlik birimleri bölgeye hareket etti. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, İngiltere'nin "şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonu" olarak tanımlanırken, 10 bin kadar polis memuru, ordu ve MI5 ajanları da cenazede hazır bulunacak

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, İngiltere’nin “şimdiye kadarki en büyük güvenlik operasyonu” olarak tanımlanırken, 10 bin kadar polis memurunun, ordunun ve MI5 ajanlarının da cenazede hazır bulunacağı aktarıldı.Westminister Abbey’de gerçekleşecek törene dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı açıklanırken, güvenlik birimleri de hazırlıklarını hızlandırdı. Bugün, bölgeye güvenlik ekipleri sevk edilirken, çatılarda ve yüksek binalarda konuşlanacak keskin nişancılar da hazırlıklarını hızlandırdı.İngiliz basını, Kraliçe’nin tabutunun adeta etten bir duvarla korunacağını açıklarken, polis ve asker de dahil güvenlik birimlerinin tüm izinlerinin iptal edildiği öğrenildi.Tabutun Edinburgh’a gelişinden önce, ilk ayağı, St Giles Katedrali’nin çatısında keskin nişancı tüfekleriyle silahlanmış memurlar görüldü.Polise ayrıca Pazartesi sabahından itibaren Londra üzerinde uçuşa yasak bölge emri verildi. Kraliçe’nin tabutunun Salı günü başkente gelmesi planlanıyor.Ayrıca, dünyanın her yerinden gelecek yabancı devlet adamlarını korumak için güvenlik ekiplerinin sayısının da artırılacağı açıklandı. Öte yandan, cenaze töreninde sivil giyimli polis memurlarının ve MI5’in yanı sıra, dış güvenlik servisi MI6’nın da bulunacağı bildirildi.8 Eylül’de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in cenaze töreni, 19 Eylül’de gerçekleşecek.Kraliçe’nin tabutu önce Westminster Kilisesi’ne getirilecek, törenin ardından tabut, tören alayı ile Westminster Kilisesi'nden Wellington Arch’a ve oradan da Windsor’a gidecek. Cenaze aracı naaşı Windsor Şatosu'ndaki St. George Şapeli'ne nakledecek. Burada da defin işlemi gerçekleştirilecek