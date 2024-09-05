Cenaze hazırlıkları başladı

Kanserle savaşan Kral 3. Charles için alarm zilleri çalıyor. Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı. Prens William tahtı devralmak için hazırolda

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022'de hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan Kral Charles, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Kanser olduğu bilinen Kral'ın “kaçınılmaz son”a hızla yaklaştığı iddia ediliyor.

İngiltere hükümdarlarının cenaze hazırlıkları, onlar neredeyse daha tahta çıkar çıkmaz başlıyor. Ancak 75 yaşındaki Kral’ın durumuyla ilgili gelen son bilgiler, hazırlıkların acil bir şekilde hızlanması gerektiğini ortaya koyuyor.

İngiltere Kralı 3. Charles, tacı takmak için 70 yıldan uzun süre bekledi. 73 yaşında, İngiliz tarihinde tahta çıkan en yaşlı hükümdar oldu. Buckingham Sarayı içerisinden kaynaklara göre, tahta çıkışından yalnızca iki yıl sonra kanser teşhisi alan Kral için cenaze planlamaları başladı. Saraydan bir yetkili, "Kral Charles'ın iyileştiği izlenimi veriliyor ama o hâlâ çok hasta" diye konuştu. Kral'ın hasta olduğu göz önüne alındığında, oğlu Prens William'ı İngiltere Kralı olarak görmemiz kaçınılmaz. Kral'ın ölümünden sonra yaşanacak süreç ise "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak biliniyor.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın cenaze töreni planlarına ilişkin görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Kral Charles'ın cenaze planının kod adı, "Menai Köprüsü Operasyonu" olarak biliniyor.

"LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI"

Daha önce bu tarz bir acil durum planını Kraliçe Elizabeth öldüğünde görmüştük.

Kraliçenin ölümünün ardından haber, "Londra Köprüsü yıkıldı" ifadesiyle yayılmıştı.

"SARAY İYİLEŞTİ DİYOR AMA KRAL ÇOK HASTA"

Kraliyet içerisinden bir yetkiliye göre, aile cenaze töreninin planlamalarına çoktan başladı.

İngiliz kraliyetinde hükümdarın cenaze hazırlığı neredeyse tahta çıktığı anda başlar. Ancak 75 yaşındaki Charles'ın kanserle mücadelesi nedeniyle bu muazzam görev daha da acil hale geldi.

Saraydan bir yetkili şunları söyledi: "Saray, Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hâlâ çok hasta."

TAHTA ÇIKTIKTAN 2 YIL SONRA KANSER TEŞHİSİ

1952'den beri varis olan Kral Charles, tacı takmak için 70 yıldan fazla bekledi. 73 yaşında, İngiliz tarihinde tahta çıkan en yaşlı kişi oldu.

Tahta çıktıktan iki yıl sonra, iyi huylu prostat büyümesini tedavi etmek için "düzeltici bir prosedür" uygulanırken, doktorların kanser tespit ettiği ve hükümdarın tedavi süresince kamu hayatından çekileceği duyuruldu.

"İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde kraliyet görevine geri dönmüş olsa da içeriden alınan bilgiye göre işler pek de yolunda gitmiyor.

İçeriden yetkililer Kral'ın görevlerine dönüşü hakkında, "Genellikle helikopterle getiriliyor ve sonra geri götürülüyor. İyi bir dinlenmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

PRENS WILLIAM GÖREVE HAZIRLANIYOR

Kral'ın sağlığı kötüleşirken, içeriden biri şunu söyledi: "William daha büyük bir rol üstlendi ve Charles onu karar alma süreçlerinin çoğuna dahil etti."

Prens William'ın taç giyme töreni, babasının vefatından sonra aylarca gerçekleşmeyecek. Ancak Charles öldüğü anda William yeni Kral olarak ilan edilecek.

William muhtemelen aynı gün ulusa bir konuşma yapacak ve hızla hükümet yetkilileriyle görüşmelere başlayacak.

Menai Köprüsü Operasyonu'nun ayrıntılarına göre, Kral Charles'ın cenaze töreni ölümünden yaklaşık dokuz gün sonra gerçekleşecek.

Kraliçe'nin cenazesi ise ölümünden 11 gün sonra düzenlenmişti.