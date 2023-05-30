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'Casus' balina bu sefer İsveç kıyılarında görüldü

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Norveç'te 2019 yılında görülen ve Rus donanması tarafından eğitilmiş bir "casus" balina olduğu öne sürülen beyaz balina, bu sefer İsveç kıyılarında görüldü.

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'Casus' balina bu sefer İsveç kıyılarında görüldü
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İlk olarak 'in Finnmark bölgesinde keşfedilen balina, pazar günü 'in güneybatı kıyısındaki Hunnebostrand bölgesinde görüldü.

Deniz biyoloğu Sebastian Strand, balinanın doğal ortamından hızla uzaklaştığını, bunun nedeninin ise bilinmediğini belirtti.

Strand, "Onu bir eş bulmaya iten hormonlar olabilir. Ya da -beyaz balinalar çok sosyal bir tür olduğu için- yalnızlık olabilir." dedi.

Söz konusu balina Norveç'te ilk ortaya çıktığında, Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden deniz biyologları, ona bağlı insan yapımı bir kemer bulmuştu.

Kemerde aksiyon kamerasının bağlanabileceği bir mekanizma ile "Ekipman St. Petersburg" yazılı plastik toka bulunmuştu.

Moskova ise balinanın "Rus casusu" olduğuna yönelik iddialara şu ana kadar resmi bir karşılık vermedi.

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