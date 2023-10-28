banner913
banner932
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
8 0
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18 0
 
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
18 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
10 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
24 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
35 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
20 0
banner964

Canlı ahtapot yerken öldü

banner476

Güney Kore'nin Gwangju kentinde yaşayan 82 yaşındaki adam yediği canlı ahtapotun bir parçasının boğazına sıkışması sonucunda boğularak hayatını kaybetti

banner974
Canlı ahtapot yerken öldü
banner971
Güney Kore'nin güneydeki Gwangju şehrinde 82 yaşındaki bir adam san-nakji olarak bilinen yerel lezzeti deniyordu. Korea Herald'ın haberine göre, bu yerel lezzette ahtapot canlıyken dilimleniyor ve üzerine susam yağı serpilerek servis ediliyordu. Yemek yenmeye başlandığında ahtapotun bacaklarının tabakta hâlâ hareket ettiği belirtildi. 82 yaşındaki adam canlı ahtapotu yediği sırada bir parçasının boğazına kaçması sonucunda hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
82 yaşındaki adamın boğulmak üzereyken kalp krizi geçirdiği ve olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın sonrasında yerel lezzet yeniden riski nedeniyle tartışmalara neden oldu. Yemek yiyenlere genellikle kıvrılan uzantıları daha küçük parçalara ayırmaları ve yutmadan önce iyice çiğnemeleri tavsiye edilir.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.