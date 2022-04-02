Çalıştığı üniversiteyi 10 yıl boyunca dolandırdı

ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi'nin eski çalışanı Jamie Petrone'un, okulu 10 yıl boyunca dolandırdığı ve tam 40 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı



ABD’nin en prestijli okullarından biri olan Yale Üniversitesi, eski bir çalışanının dolandırıcılık haberleriyle gündeme geldi.

Ülkenin en tanınmış sekiz özel üniversitesini bir araya getiren Sarmaşık Ligi üyesi Yale Üniversitesi’nde görev yapan Jamie Petrone’un okuldan 40 milyon dolar değerinde elektronik eşya çaldığı belirlendi.

Yale Tıp Fakültesi’nde Finans ve Yönetim eski müdürü 42 yaşındaki Jamie Petrone, federal dolandırıcılık ve sahte vergi beyannamesi suçlamalarını kabul etti. Eski çalışan, üniversiteden çaldığı eşyalar sayesinde lüks arabalar ve gösterişli evlere sahip olduğunu ve yurtdışına sık sık seyahat ettiğini itiraf etti.

Petrone’un üniversiteyi 40,5 milyon dolar dolandırdığı ve bu sayede kendisine bir otomobil filosu satın aldığı belirlendi. Eski Yale çalışanının iki Mercedes Benz, iki Cadillac Escalades, bir Range Rover ve Dodge Charger dahil olmak üzere üst sınıf otomobil filosuna sahip olduğu açıklandı.

4 TANE DE EV SATIN ALMIŞ

42 yaşındaki kadının ayrıca Connecticut’ta üç Gürcistan’da da lüks bir ev aldığı belirtildi. Petrone’un Yale Üniversitesi’nde çalıştığı süre boyunca 10 bin doların altında olduğu sürece ekipman satın alma yetkisinin olduğu ve bunu kullanarak üniversiteyi dolandırdığı belirtildi.

Petrone’in Yale’in tıp fakültesinin tıbbi çalışmaların ve diğer ihtiyaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için iPad’ler ve Microsoft Surface tabletleri gibi ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu ve sıkça bu tür alımlar yaptığı da belirtildi.

10 YIL BOYUNCA DOLANDIRMIŞ

Petrone, FBI müfettişlerine yaklaşık 10 yıl boyunca üniversite için benzer alımlar yaptığını ve parayı kendisine aktardığını da itiraf etti. Üniversitedeki 10 yıllık elektronik alımlarının yüzde 90’ının ‘hileli’ olduğu belirlendi.

Yale sözcüsü olayla ilgili olarak “Yale, yetkilileri geçen yıl şüpheli hakkında suçlamalarda bulundu ve soruşturma boyunca yetkililerle işbirliği yaptı. Üniversite, davayı ele aldıkları için yerel kolluk kuvvetlerine, FBI’a ve ABD Savcılığına teşekkür ediyor.” dedi.

