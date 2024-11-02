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Çalınan yüzük özür notuyla geri gönderildi

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İngiltere’de yaşayan Darren Horsnell, ölen nişanlısının yüzüğünün çalınması üzerine sosyal medyada hırsızlara yüzüğü geri getirmeleri için çağrıda bulunmuştu

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Çalınan yüzük özür notuyla geri gönderildi
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İngiltere’nin Haslingden kasabasında yaşayan Darren Horsnell’tan çalınan ölen nişanlısının yüzüğü bir özür notuyla kendisine geri verildi.

BBC'nin haberine göre İngiltere ve Arjantin arasında 1982’de Falkland adasında gerçekleşen savaştan gazi olarak dönen Darren, evinden yüzüğün çalınması üzerine sosyal medyada hırsızlara yüzüğü geri getirmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Yüzük, bu çağrının üzerine çalıştığı gazilere yardım derneğine bir notla postalandı.

Yüzüğü geri aldığı için çok sevindiğini söyleyen Horsnell, notta "Darren özür dilerim" yazdığını belirtti.

62 yaşındaki Horsnell, Kraliyet Topçu Birliği'nde görev yapmıştı. Yüzüğün çalındığı sırada gazilere yönelik yardım amaçlı bir etkinlikteydi.

Horsnell, "Yüzük çalındığında içim burkuldu, çünkü nişanlım Tracey'nin ölümünün üzerinden neredeyse dört yıl geçmişti" dedi.

Hırsızlar 23 Eylül’de yüzüğü, bir bileziği, bir miktar nakit parayı, bir bilgisayarı ve değerli bir satranç takımını çaldı. Hırsızlığın üzerine Horsnell, sosyal medyadaki çağrısında, "Sahip olduğum en değerli şey, 50. doğum günümde Tracey'ye verdiğim ve oturma odasında küllerinin yanında duran nişan yüzüğü" yazdı.

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