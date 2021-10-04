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California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kapland

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California'da bir çevre felaketi yaşanıyor. Boru hattındaki çatlaktan sızan petrol, Huntington sahilini kapladı. 21 kilometrelik bir alana yayılan petrol, canlıları tehdit ediyor. Yaşananları çevre felaketi olarak tanımlayan yerel yetkililer, Başkan Joe Biden'dan destek talep etti.

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California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kapland
 

ABD'nin California eyaletinin Huntington sahilinde cumartesi sabahından itibaren yaklaşık 477 bin litre petrol Pasifik Okyanusu’na yayıldı.

California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 1

Yaklaşık 21 kilometrekarelik alan petrolle kaplandı.

California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 2
Huntington Beach belediye başkanı Kim Carr yaptığı basın açıklamasında, yaşananları ‘’çevre ve potansiyel ekolojik felaket’’ olarak tanımladı.
California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 3
Yapılan inceleme sonucu Birleşik Devletler Kıyı Güvenliği yetkilileri, sızıntının Huntington sahil şeridinden Newport sahiline uzanan Elly petrol hattındaki bir çatlaktan meydana geldiğini açıkladı.
California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 4

California Balık ve Yaban Hayatı Birimi ise, sızıntıdan etkilenen kıyı şeridinde balık avlamayı yasakladığını duyurdu.

California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 5

BAŞKAN BIDEN’A MEKTUP

Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Michelle Steel, Başkan Joe Biden’a federal kaynakların bölgenin arındırılmasında kullanılması için buranın felaket bölgesi ilan etmesini öneren bir mektup yazdı.
California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 6
Demokrat Parti eyalet meclisi üyesi Cotti Petrie-Norris de, petrol sızıntısından etkilenen bölgenin çevreye, insanlara ve yerel ekonomiye verdiği zarar nedeniyle fazlasıyla endişeye neden olduğunu söyledi.
California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 7

2045’E KADAR PETROL KUYULARINA SON VERİLECEK

California sahillerindeki petrol üretimi 1990’larda zirveye ulaşmasının ardından düşüşe geçmişti.
California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 8
Eyalet valisi Gavin Newsom 2045’e kadar petrol kuyularının açılmasına son vermeyi istediğini açıklamıştı.
California’da çevre felaketi: Sahil petrolle kaplandı - 9
 
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