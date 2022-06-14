California'da yangın mevsimi başladı

ABD'nin California eyaletinde yaz boyu süren yangınlar başladı. Eyaletin güneyinde beş farklı noktada yangın çıktı, bin 250'den fazla ev tahliye edildi. Sadece dört günde 20 binden fazla dönümün yandığı belirtiliyor.

Küresel ısınma bazı noktalarda kuraklığa neden oluyor. Bu kuraklık yazların daha sıcak ve özellikle ormanlık bölgelerde yangınlarla geçmesine neden oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaleti bu durumu en iyi özetleyen örneklerden. Eyalet yıllardır gittikçe kuraklaşıyor.

Her yıl yaz başında ortaya çıkan yangınlar aylarca sürüyor. California'daki orman yangınları geçen cuma günü başladı.

İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamalara göre şimdiye kadar 20 bin dönümden fazla alan zarar gördü. Ayrıca yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Yetkililer bin 250'den fazla evin tahliye edildiğini söyledi.

Aşırı kuraklık ve rüzgar nedeniyle dört farklı notkada başlayan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar yürütülüyor.

California'nın sınır komşusu Arizona eyaletinde de yangının etkileri hissedilmeye başlandı.