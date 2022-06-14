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California'da yangın mevsimi başladı

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ABD'nin California eyaletinde yaz boyu süren yangınlar başladı. Eyaletin güneyinde beş farklı noktada yangın çıktı, bin 250'den fazla ev tahliye edildi. Sadece dört günde 20 binden fazla dönümün yandığı belirtiliyor.

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California'da yangın mevsimi başladı

 

 
 

 Küresel ısınma bazı noktalarda kuraklığa neden oluyor. Bu kuraklık yazların daha sıcak ve özellikle ormanlık bölgelerde yangınlarla geçmesine neden oluyor.


 
 
California'da yangın mevsimi başladı: Binlerce dönüm alev altında - 2

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaleti bu durumu en iyi özetleyen örneklerden. Eyalet yıllardır gittikçe kuraklaşıyor.


California'da yangın mevsimi başladı: Binlerce dönüm alev altında - 3

Her yıl yaz başında ortaya çıkan yangınlar aylarca sürüyor. California'daki orman yangınları geçen cuma günü başladı.


California'da yangın mevsimi başladı: Binlerce dönüm alev altında - 4

İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamalara göre şimdiye kadar 20 bin dönümden fazla alan zarar gördü. Ayrıca yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Yetkililer bin 250'den fazla evin tahliye edildiğini söyledi.


California'da yangın mevsimi başladı: Binlerce dönüm alev altında - 5

Aşırı kuraklık ve rüzgar nedeniyle dört farklı notkada başlayan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar yürütülüyor.


California'da yangın mevsimi başladı: Binlerce dönüm alev altında - 6

California'nın sınır komşusu Arizona eyaletinde de yangının etkileri hissedilmeye başlandı.


 
California'da yangın mevsimi başladı: Binlerce dönüm alev altında - 7
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