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California'da orman yangınları evleri küle çevirdi

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ABD'nin California eyaletinin doğu sınırında kuzey-güney hattı boyunca farklı noktalarda devam eden ve günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlarda çok sayıda ev zarar gördü

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California'da orman yangınları evleri küle çevirdi

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 2

California’nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 11 gündür, Tamarack yangını 21 gündür söndürülmeye çalışılırken, yangınlarda 20’den fazla ev kül oldu.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 3

14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında Indian Falls köyündeki 10'dan fazla ev ve diğer yapılar alevlere teslim oldu.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 4

İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, yangının Plumas ve Butte ilçelerinde 181 bin dönümden (73 bin 200 hektar) fazla alanı küle çevirdiği, sınırlı erişime sahip uzak bir bölgede devam eden ve doğuya doğru ilerleyen alevler karşısında çalışmaların güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 5

California Valisi Gavin Newsom, orman yangınlarının "kişilerin ve mülklerin güvenliği için aşırı tehlikeye" yol açtığını vurgulayarak, kuzeydeki 4 ilçede acil durum ilan etti.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 6

Yangın tehdidi ile karşı karşıya kalan California’nın Plumas, Alphine, Butte ve Lassen bölgeleri ile Nevada’nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi.



California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 7

Öte yandan, ülkenin en büyük orman yangını olan Oregon eyaletindeki Bootleg yangını da 19 gündür devam ediyor.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 8

İtfaiye ekipleri Bootleg yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak alevlerin binlerce evi tehdit etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 9

Montana eyaletinde 17 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Greek yangınında yaklaşık 3 bin hektarlık alan ve 200’den fazla ev zarar gördü.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 10

ABD’de çoğu batı eyaletlerinde olmak üzere 6’sı büyük 88 yangınla mücadele sürüyor.


California'da orman yangınları evleri küle çevirdi - 11
Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.
 
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