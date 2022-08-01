California'da OHAL ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde yüzlerce itfaiyeci, bu yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. 2 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği Siskiyou ilçesinde OHAL ilan edildi. Aşırı sıcak ve kuru hava söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

California'da itfaiye teşkilatı, geçen cuma günü kuzey Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Yangını’nın şimdiden 52 bin 500 dönüm etkilediğini açıkladı.

Bununla birlikte yetkililer, yangın nedeniyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve bazı evlerin yıkıldığını bildirildi.

Bununla birlikte, aşırı sıcakların devam ettiği California’da tehlikeli yangın koşulları tehdidini belirten kırmızı kodlu uyarı ilan edildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Vali Gavin Newsom, evlerin yıkılması ve alt yapının tehdit edilmesinin ardından Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Newsom, "Yangınlar, aşırı kuraklık koşulları, yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve fırtınalar nedeniyle yayıldı" dedi.

Diğer taraftan yetkililer, olası gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde daha fazla yangın çıkmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

ABD Orman Servisi ise "Rüzgarlar düzensiz ve aşırı derecede güçlü olabileceğinden, yangınların hangi yöne gideceğini saptamak oldukça zor. Koşullar, itfaiyeciler için son derece tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı.

Ancak meteorolog Brad Schaaf, McKinney yangınından çıkan dumanın sıcaklıkları düşürebileceğini söyledi.