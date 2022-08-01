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California'da OHAL ilan edildi

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ABD’nin California eyaletinde yüzlerce itfaiyeci, bu yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. 2 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği Siskiyou ilçesinde OHAL ilan edildi. Aşırı sıcak ve kuru hava söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

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California'da OHAL ilan edildi

California'da itfaiye teşkilatı, geçen cuma günü kuzey Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Yangını’nın şimdiden 52 bin 500 dönüm etkilediğini açıkladı.


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 2

Bununla birlikte yetkililer, yangın nedeniyle en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve bazı evlerin yıkıldığını bildirildi. 


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 1

Bununla birlikte, aşırı sıcakların devam ettiği California’da tehlikeli yangın koşulları tehdidini belirten kırmızı kodlu uyarı ilan edildi.


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 3

OHAL İLAN EDİLDİ

Vali Gavin Newsom, evlerin yıkılması ve alt yapının tehdit edilmesinin ardından Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 5

Newsom, "Yangınlar, aşırı kuraklık koşulları, yüksek sıcaklıklar, rüzgarlar ve fırtınalar nedeniyle yayıldı" dedi.


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 6

Diğer taraftan yetkililer, olası gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde daha fazla yangın çıkmasına neden olabileceği konusunda uyardı.


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 7

ABD Orman Servisi ise "Rüzgarlar düzensiz ve aşırı derecede güçlü olabileceğinden, yangınların hangi yöne gideceğini saptamak oldukça zor. Koşullar, itfaiyeciler için son derece tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı.


ABD'nin California eyaletindeki yangın kontrol altına alınamıyor - 8

Ancak meteorolog Brad Schaaf, McKinney yangınından çıkan dumanın sıcaklıkları düşürebileceğini söyledi.

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