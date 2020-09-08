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California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı

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ABD'nin California eyaletinde geçen ay başlayan yangınlarda 809 bin hektar yani 8 bin 90 kilometrekare alan yandı.. Daha önce de büyük yangınlar yaşayan bölgede yangın rekoru kırılmış oldu

California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı

 
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde 13 Ağustos'ta başlayan yangınlar devam ediyor.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 2
24 saatten kısa bir sürede 40 bin dönümlük alana sıçrayan yangınlar 25 günün ardından 809 bin hektarlık alana zarar verdi.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 3
Toplamda 8 bin kilometreden fazla bir bölgeye denk gelen yangınların ne zaman kontrol altına alınacağı ise henüz belli değil.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 4

İstanbul'un yüzölçümünün yaklaşık 1.5 katına denk gelen yangın kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor. 


California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 5
Sıcak ve kuru hava nedeniyle yangının kısa sürede sönmesi ya da kontrol altına alınması beklenmiyor.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 6
Büyük yangınlarıyla bilinen Californiya'daki 2020 yangınları ölçülen en büyük yangın oldu.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 7
Yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerini terketti.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 8
ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kampçının helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 9
ABD Başkanı Donald Trump 23 Ağustos'ta yangınları büyük felaket ilan etmişti.
California'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı - 10
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