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Buzulların çekilmesiyle ortaya çıktı! Kayıp dağcı 22 yıl sonra bulundu

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22 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte Peru'nun en yüksek dağına tırmanmaya çalışan 3 Amerikalı dağcılardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tam 22 yıl sonra bulunan bedenin ve kıyafetlerin, buzul altında kalmasıyla neredeyse hiç bozulmadığı belirlendi.

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Buzulların çekilmesiyle ortaya çıktı! Kayıp dağcı 22 yıl sonra bulundu
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2002 yılında Peru’nun en yüksek dağlarından biri olan Huascaran’a arkadaşlarıyla birlikte tırmanan, 58 yaşındaki William Stampfl’ın cansız bedenine 22 yıl sonra ulaşıldı. Hedefleri Andlar'da 6 bin 768 metre yükseklikle bulunan dağın zirvesine çıkmak olan Stampfl ve 2 arkadaşı, tırmanış sırasında meydana gelen çığın altında kaldı. Amerikalı Dağcı’nın bedeni, 5 Temmuz'da, 5 bin 200 metre yükseklikteki bölgede buzulların çekilmesiyle ortaya çıktı.

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CESEDİ VE KIYAFETLERİ NEREDEYSE HİÇ BOZULMAMIŞTI!

Pasaport ve ehliyetinin yanında bulunduğu belirtilen dağcının, kimliği hızla tespit edilerek doğrulandı. Dağcının cesedinin ve kıyafetlerinin buz ve dondurucu soğuk nedeniyle iyi korunmuş olduğu bildirildi.

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1 KİŞİ HALA KAYIP

William Stampfl’ın cesedi rehberler eşliğinde dağdan aşağı indirildi. Stampfl'ın arkadaşlarından birinin cansız bedenine çığdan kısa süre sonra bulunmuş iken, 1 kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi.

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Her yıl yüzlerce dağcının yerel rehberlerle birlikte ziyaret ettiği Huascaran dağına ulaşmak yaklaşık bir hafta sürüyor.

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