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Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüsler keşfedildi

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ABD’li bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin 700 metre yükseklikteki bir buz tabakasında 15 bin yıllık virüsler keşfedildiği açıklandı.

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Buz tabakasının içinde 15 bin yıllık virüsler keşfedildi

ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Çin'deki Tibet Platosu'nda 15 bin yıllık virüsler tespit edildiği açıklandı.

Microbiome adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, 2015 yılında Guliya buz tabakasından alınan iki numunenin incelendiği belirtilirken incelenen numunelerde 33 virüsün genetik kodlarının bulunduğu bildirildi.

28 TANESİ İLK ĶEZ GÖRÜLDÜ

Tespit edilen virüslerin 4’ünün önceden tespit edilen virüs olduğu aktarılan çalışmada, en az 28 virüsün ilk kez tespit edildiğinin altı çizildi.

Independent’ın haberinde, tespit edilen virüslerin bugüne kadar buz sayesinde geldiği vurgulanırken numunelerin alındığı Guliya buz tabakasının deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin 700 metre yükseklikte olduğu belirtildi.

Araştırmanın başyazarı Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar toz ve gazlarla birlikte zaman içinde şekillenmiş ve bu süreçte içinde gerçekten çok sayıda virüs de yer alıyordu" dedi.

AMACIMIZ ÇEVRENİN GEÇMİŞTEKİ KOŞULLARINI ANLAMAK

Çin'in batısındaki buzulların bugüne dek iyi incelenmediğini belirten araştırmacı, "Amacımız buradan edindiğimiz bilgileri çevrenin geçmişteki koşullarını anlamak için kullanmak. Virüsler de bu çevrenin bir parçası" şeklinde konuştu.

Araştırmanın eş yazarlarından Profesör Matthew Sullivan ise, "Bunlar aşırı hava koşullarında gelişebilecek virüsler. Yapılarında hücreleri soğuk şartlar altında enfekte edecek özel genler bulunuyor" dedi.

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