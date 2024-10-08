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Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi

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ABD’de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn, sıra dışı özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Büyük elleri ve ayakları ile dikkat çeken Kilburn, resmi ölçümlere göre 34.3 santimetre uzunluğundaki ayaklarıyla (Türkiye'deki ölçülerle 56-57 numara) bu rekoru elde etti. Bu nedenle sadece özel tasarım ayakkabılar giyen Eric’in ellerinin boyu ise 23.2 santimetre.

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Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi
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ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn ilginç bir özelliği ile 2025 Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Yapılan ölçümlerde ayakları 34.3, elleri ise 23.2 santimetre çıkan ergenlik çağındaki Kilburn’un büyümesinin hala devam ettiği belirtildi. 

Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi: Büyümesi hala devam ediyor! - 2

ÇEŞİTLİ ZORLUKLAR YAŞADIM

Beşinci sınıftan beri mağazadan ayakkabı alamadığını ve eldiven kullanarak günlük hayatını sürdürdüğünü ifade eden 15 yaşındaki genç çocuk, bu durumun ona fiziksel ve sosyal anlamda çeşitli zorluklar yaşattığını da belirttii. 


Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi: Büyümesi hala devam ediyor! - 3

Uygun spor ayakkabı bulamamak, ayak sağlığı sorunları ve giysi bulma zorlukları, Eric’in karşılaştığı problemler arasında yer alıyor.


Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi: Büyümesi hala devam ediyor! - 4

Eric’in hikâyesi, uygun ayakkabı bulamadığında daha da ilgi çekti. Standart üretim ayakkabılar onun ayaklarına uymadığı için özel ayakkabılar yaptırmak zorunda kaldı, bu da maddi olarak büyük zorulular yarattı.

Büyük el ve ayakları ile15 yaşında rekorlar kitabına girdi: Büyümesi hala devam ediyor! - 5

Durum kamuoyuna duyurulduktan sonra, ünlü markalar ve yardım kuruluşları devreye girdi ve Eric’in ihtiyaçlarına uygun ayakkabılar üretilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Birçok insanın desteğini alan 15 yaşındaki genç çocuk,  fiziksel farklılıkların kişisel başarılara engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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