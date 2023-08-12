Bütün ülke 1.58 milyar dolar kazanan talihliyi arıyor

ABD’nin meşhur loto oyunu Mega Millions’ta tarihi bir gün yaşandı

ABD’de Mega Millions isimli şans oyununda büyük ikramiye bir kişiye çıktı… Mega Millions’un Salı gecesi yapılan çekilişinde 1.58 milyar dolarlık ikramiye Florida’daki bir talihliye çıktı.

Tarihin en büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçen parayı kimin kazandığı açıklanmadı. Şanslı numaralar olarak 13, 19, 20, 32, 33 ve “altın Mega numara” da 14 olarak seçildi.

Bütün ABD, şanslı talihlinin ortaya çıkmasını beklerken, talihlinin önünde iki seçenek bulunuyor. Talihli isterse 1.58 milyon doları yıllık ödeme şeklinde alabilecek ya da tek seferde kesintilerle birlikte 783 milyon dolar alacak.

Daha önce Mega Millions’ta en büyük ikramiyeyi Güney Carolina’da bir talihli kazanmış ve 1.537 milyar doların sahibi olmuştu. Powerball isimli şans oyununda ise geçen yılın Kasım ayında Californialı Edwin Castro 2.04 milyar dolar kazanmıştı.

