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Burnuyla milyonlara umut oldu

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Dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen ve kesin bir tedavisi bulunmayan Parkinson hastalığının teşhisi için deri sürüntüsü testi geliştirildi

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Burnuyla milyonlara umut oldu

Geliştirilen testte İskoçya’nın Perth şehrinde yaşayan 72 yaşındaki emekli hemşire Joy Milne’in deneyimleri temel alındı. Milne, 2015’te ölen eşi Les’e resmen Parkinson teşhisi konulmadan 12 yıl önce eşinin kokusunda birtakım değişimler gözlemlemişti. Milne bunu, “Özellikle omuzları etrafında ve ensesinin arkasında nahoş bir koku duymaya başladım. Cildi de büyük bir değişim gösteriyordu” diye anlattı. BBC’nin haberine göre, Manchester Üniversitesi’ndeki akademisyenler, enselerinden basit bir pamuklu çubuk kullanarak örnek alındığında Parkinson hastalığı olan kişileri tanımlayabilen bir test geliştirerek bir atılım gerçekleştirdi. Bu yeni deri sürüntüsü testi ise laboratuvar koşulları dışında başarılı olursa, daha hızlı tanı elde etmek için kullanılabilecek. Parkinson dünya genelinde en hızlı yayılan nörolojik hastalıklardan biri.
 
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