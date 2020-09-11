Bunun adı çaresizlik

ABD'nin Batı yakasını saran yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor. New Jersey büyüklüğünde bir alanın küle döndüğü 100'den fazla yangında ölü sayısı 15'e yükseldi.

Corona virüsü salgınında merkez üssü haline gelen ve adeta bir felaketle boğuşan ABD’de bir yandan da yangın dehşeti yaşanıyor. Ülkenin özellikle batı kesiminde etkili olan 100’den fazla yangın günlerdir söndürülemiyor. 17 binden fazla itfaiyeci gece gündüz demeden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Los Angeles semaları yangınlar nedeniyle bu hale geldi.

Yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, son olarak California’nın kuzeyinde 7 kişinin daha cesedine ulaştı. Eyalet genelindeki ölü sayısı 10’a yükseldi. Oregon ve Washington eyaletindeki yangınlarda da 5 kişi hayatını kaybetti.

California’nın Berry Creek bölgesi.

Ulusal Hava Durumu Servisi’nin verilerine göre California'daki yangınlar 2020’de rekor seviyede alanı yok etti. Eyalet tarihinin en büyük birinci, üçüncü, dokuzuncu, 10. ve 18. yangınları bu yıl meydana gelirken, toplamda 1 milyon 250 bin hektardan fazla alan yandı.

California’nın San Diego bölgesi.

California genelinde 64 binden fazla kişinin riskli bölgelerden tahliye edildiği açıklandı. 29 büyük yangının aktif şekilde devam ettiği eyalette en çok tahliye başkent Sacramento'nun kuzeyinde yer alan Butte’de yaşandı. 20 binden fazla kişi evlerini terk ederken, 99 bin hektar alan yandı.

Oregon Medford’da bir çift çaresizce yangını izliyor.

Yangının en çok etkisini gösterdiği eyaletlerden Oregon’da 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u anlamına gelirken, yetkililer sayının giderek artabileceğini ifade ediyor. Yangında şu ana dek 1.7 milyon hektar, yani yaklaşık New Jersey büyüklüğünde bir alan küle döndü.

Medford’da kullanılmaz hale gelen evler.

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon’da eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Eyalet Valisi Kate Brown, “Daha önce hiç böyle bir yangın görmemiştik. Kuru ve rüzgarlı hava devam ediyor. Bu da alevleri daha da tehlikeli hale getiriyor” dedi.



