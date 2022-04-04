Bucha yeni Srebrenitsa Katliamı oldu

Fotoğraflar ve felakete tanık olanlar yaşadıklarını anlatırken uluslararası kamuoyu, "Ya Bucha'daki sadece başlangıçsa. Ya Rusya'nın ele geçirdiği bütün yerler böyleyse" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Fotoğraflar ve felakete tanık olanlar yaşadıklarını anlatırken uluslararası kamuoyu, "Ya Bucha'daki sadece başlangıçsa. Ya Rusya'nın ele geçirdiği bütün yerler böyleyse" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta verdiği talimatla Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken dün Rus güçlerinden geri alınan Bucha kentinde çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu şoke etti…

Bucha’da çekilen görüntülerde yol kenarlarında elleri arkadan bağlı, yakın mesafeden vurulmuş yüzlerce ceset bulunmasının ardından uluslararası kamuoyu ayağa kalktı. Rusya, savaşın diğer cephelerine odaklanmak için geçen hafta gerçekleşen İstanbul görüşmeleri sonrasında Kiev’deki saldırıları azaltacağını ve Kiev yakınlarındaki kentlerden çekileceğini açıklamıştı.

Kiev’den 37 kilometre uzaklıkta olan Bucha kentinde bulunan cesetlerle ilgili Bucha Belediye Başkanı Yardımcısı Taras Shapravskyi de açıklama yaptı. Shapravskyi, Rus güçlerinin geçen hafta kentten çekilmesinin ardından bulunan yaklaşık 300 cesetten 50’sinin Rus askerleri tarafından infaz edilmiş olduğunu söyledi. Reuters bu iddianın doğru olup olmadığını başka kaynaklardan teyit edemedi.

Sabaha karşı paylaşılan uydu görüntülerinde Aziz Andrew Kilisesi yakınlarında toplu mezar kazıldığına dair izler görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan ve Rus birliklerinin Bucha‘da işlediği iddia edilen “suçları” gösteren tüm fotoğraf ve videoların “provokasyon” olduğu ve Bucha kentinde kimsenin Rus birlikleri tarafından şiddete maruz bırakılmadığı ifade edildi.İnsan Hakları İzleme Örgütü ise dün Rus güçlerinin, Ukrayna’nın Çernihiv, Harkov ve Kiev kentlerinde “birçok kez savaş yasalarını ihlâl ettiğini” belgelediğini açıkladı.

Sivillerin ölümü uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

DİĞER ŞEHİRLERDE DURUM DAHA MI KÖTÜ?

Bucha’da çekilen görüntüler dikkatleri Rusya’nın işgal ettiği diğer Ukrayna şehirlerine çevirdi. İngiliz medyası Putin’in güçlerinin uyguladığı şiddetin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin ve Sovyet lider Stalin’in uyguladığı şiddete benzetti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Putin’in askerlerinin uyguladığı barbarlığın boyutu Nazilerin ve Stalin’in uyguladığı dehşetle karşılaştırılabilir” yorumuna yer verdi.

Bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlandığı görülüyor.

Ukrayna savcılığı Kiev yakınlarında 410 cansız beden bulunduğunu açıklarken görgü tanıklarının ise yaşanan travma sebebiyle konuşamadığını aktardı. Ukrayna askerlerini gören ve saldırıdan kurtulanların ise sığınaktan çıkmaya başladığı belirtildi.

Dehşeti yaşayanlar toplu infaz, cinsel saldırı ve şiddetin uygulandığını açıkladı.

“YENİ SREBRENİTSA OLDU”

Çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunda endişe ve korku yaratırken görüntüler 1995 yılında yaşanan ve 8000 Müslümanın katledildiği Srebrenitsa Katliamı’nı akıllara getirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek’te öldürülen 8 bin erkek ve çocuğun ölümüne benzetirken, “Yeni Srebrenitsa. Bucha şehri birkaç haftadır hayvanların elindeydi Siviller yargısızca infaz edildi, bazılarının elleri arkadan bağlıydı. Cansız bedenleri sokaklarda bırakıldı” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, infaz edilenlerin yakın mesafeden vurulduğunu açıkladı.

YAYGIN ÇATIŞMALAR

Rusya geçen hafta Kiev’in kuzeyinde bulunan birliklerini geri çekme kararı almış, doğu Ukrayna’ya odaklanmayı planladığını duyurmuştu.

Bugün erken saatlerde güneydeki Herson ve Odessa kentlerinde patlamalar duyulurken, ülkenin doğusunda da siren sesleri duyuldu.

Rusya, Odesa kenti yakınında gerçekleştirdiği füze saldırıları ile Ukrayna ordusu tarafından kullanılan bir petrol rafinerisini imha ettiğini söylerken, Odesa belediye meclisi “kritik altyapı tesislerinin” vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Donetsk bölgesinin valisi dün yaptığı açıklamada, bombardımanın gece ve gündüz boyunca devam ettiğini söyledi. Bölge savcılığına göre, Rusya’nın Ukrayna’nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv’de gerçekleştirdiği saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.