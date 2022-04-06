"Buça Kasabı" yüzlerce sivilin ölümünü emretmekle suçlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Buça'daki sivil katliamı dünyanın bir gündemi olmaya devam ediyor. Batılı yayın organları Buça'daki operasyonlarını yöneten kişinin kimliğini Yarbay Azatbek Omurbekov olarak açıklayarak, onu "Buça Kasabı" olarak tanımladı. Omurbekov, yüzlerce Ukraynalı sivilin tecavüz, yağma ve cinayetini organize etmekle suçlanıyor.

Yarbay Azatbek Omurbekov’un geçen hafta geri çekilmelerine kadar Kremlin güçleri tarafından işgal edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in eteklerinde bulunan Buça kasabasının işgalinde yer alan 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı'nın komutanı olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte, Rus kuvvetlerinin geri çekilmeden önce Buça'da gerçekleştirdiği iddia edilen sivil katliamların korkunç görüntüleri son günlerde küresel bir tepkiye yol açtı ve Batılı ülkeleri onlarca Moskova diplomatını sınır dışı etmeye ve Rusya’dan kömür ithalatı yasağı da dahil olmak üzere başka yaptırımlar önermeye sevk etti.

ABC News'in muhabiri James Longman, Rus askerlerinin "50 yaşın altındaki tüm erkekleri öldürdüğünü" ve "arkadaşlarını gömmesi için ona 20 dakika verdiğini" söyleyen Mykola adında yerel halktan bir adamla röportaj yaptı. Twitter’da paylaşım yapan Longman, şunları öne sürdü:

“'Ruslar oraya vardıklarında belge istediler. Mykola, dövme aramak için erkekleri soyduklarını söyledi. Belki askeri dövmeler aradılar. Bütün bu kasaba bir suç mahalli.'

RUSYA İDDİALARI REDDETTİ

Rusya ise iddiaları reddetti ve sivillerin görüntülerinin Ukraynalıların kendileri tarafından sahnelenen 'bir sahtekarlık' olduğunu iddia etti.

TECAVÜZ, YAĞMA VE CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Diğer taraftan, yaklaşık 40 yaşında olduğu düşünülen ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitry Bulgakov tarafından 2014 yılında üstün hizmet madalyası verilen Omurbekov, şimdi yüzlerce Ukraynalı sivilin tecavüz, yağma ve cinayetini organize etmekle suçlanıyor.

Rus ordusunun ve özel servislerinin faaliyetlerini izleyen bir Ukraynalı gönüllü girişimi olan InformNapalm'a göre, Omurbekov, Ukrayna'ya gönderilmeden önce geçen yıl Kasım ayında bir Ortodoks rahip tarafından kutsandı.

Birimi Rusya'nın Uzak Doğu'sunda Habarovsk dışındaki bir kasabada bulunan komutan, Habarovsk Piskoposu liderliğindeki ayinin ardından şunları söyledi:

“Tarih, savaşlarımızın çoğunu ruhlarımızla verdiğimizi gösteriyor. Silahlar en önemli şey değil.”

SAVAŞ SUÇLARINDAN YARGILANABİLİR Mİ?

Uluslararası hukuka göre ise bir askeri komutan, askerleri tarafından işlenen savaş suçlarından sorumludur. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) devletler arasındaki anlaşmazlıkları yönetiyor, ancak bireyleri kovuşturamıyor. UAD Rusya aleyhine karar verirse, bunun uygulanmasından BM Güvenlik Konseyi sorumlu olacaktır. Ancak Moskova, konseyin beş daimi üyesinden biri olarak bunu onaylayan herhangi bir teklifi veto edebilir.

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki (UCM) müfettişler Omurbekov'un adamları tarafından gerçekleştirilen zulümlere dair kanıtlar bulursa, savcı UCM yargıçlarından bireyleri Lahey'de yargılanmak üzere tutuklama emri çıkarmalarını isteyecek. Ancak, mahkemenin kendi polisi yoktur, bu nedenle şüphelileri tutuklamak için devletlere güvenir. Rusya mahkemenin bir üyesi olmadığı için Putin hiçbir şüpheliyi iade etmeyecek. Başka bir ülkeye seyahat eden savaş suçlarından şüphelenilen kişiler tutuklanabilir.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı Ukrayna'da 'soykırım' yapmakla suçladıktan, Moskova ordusunu DAEŞ terör örgütüyle karşılaştırdıktan ve Putin'in Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bir video konuşmasında yaptığı iddia edilen vahşet nedeniyle adalete teslim edilmesini talep ettikten sonra Birleşmiş Milletler’i (BM) şoke etti.

ZELENSKİ'DEN BM'YE ÇAĞRI

Buça, Irpin ve Mariupol'da yanmış cesetlerin, vurularak öldürülen sivillerin ve toplu mezarların yürek burkan fotoğraflarını paylaşan Zelenski, sivillerin işkence gördükten sonra kafalarının arkasından vurulduğunu, apartmanlarında bombalarla havaya uçurulduğunu ve ezilerek öldürüldüğünü söyledi.

Zelenski, “Sivillerin uzuvlarını ve boğazlarını kestiler. Kadınlar çocuklarının gözü önünde tecavüze uğradı ve öldürüldü. Saldırganlar onlardan duymak istediklerini duymadığı için dilleri dışarı çekildi. Bu emirleri veren ve halkımızı öldürerek uygulayan herkes Nürnberg mahkemelerine benzer bir mahkeme önüne çıkarılacaktır” dedi.

BM'nin en yüksek organının huzuruna ilk kez çıkan Zelenski, Rus birliklerinin diğer teröristlerden hiçbir farkı olmadığını söyledi. Konseye, 'Rus Saldırganlığını Durdur' sözleriyle biten kanlı cesetlerin kısa video görüntülerini gösterdi. Buça'nın sadece bir yer olduğunu ve benzer dehşete sahip başka yerler olduğunu vurguladı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçlularını yargılamak için Nürnberg'de kurulana benzer bir mahkeme çağrısında bulundu.