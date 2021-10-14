Bu kadarına da pes: Pilav makinesiyle evlendi

Pilavı küçüklüğünden beri çok sevdiğini ifade eden Anam, bu yemeğe olan bağının pilav yapma makinesiyle evlenecek kadar güçlü olduğunu anlayınca kişisel sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak dünya evine girdi. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.
4 GÜN SONRA BOŞANDIUzun süre pilav yapma makinesine özel duygular besleyen ve hayatını bir makineyle birleştiren Anam, makinenin üzerine duvağa benzeyen bir örtü örterek sonsuz bağlılık yemini etti.
Facebook'ta paylaştığı görsellerde gerekli belgeleri imzalarken ve yeni gelini kapağından öperken çekilen fotoğraflarını yayımlayan Anam, düğünden 4 gün sonra makineden boşandığını duyurdu.
Ayrılığın sebebi pilav yapma makinesinin bozulması olarak açıklanırken Anam, yeni bir makina arayışı için kolları sıvadığını ifade etti.