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Bu kadarına da pes

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Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam, soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı

Bu kadarına da pes

Brezilya'da yaşayan 54 yaşındaki adam, makatına 2 kiloluk dambıl koyduktan sonra dambılı iç organlarına doğru kaçırdı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adam, yaptığı şeyi doktorlara söyleyemedi. Röntgen sonrası durumu anlayan doktorlar tıbbi müdahale ile dambılı çıkaramayınca yeni yöntemler denedi.
Dambıl nedeniyle karın ağrısı yaşamaya başlayan adam, soluğu hastanede aldı. Fakat doktorlar, ne yaptılarsa bir türlü adamı konuşturamadılar. Bu nedenle karın tarafının röntgeninin çekilmesine karar verildi.
Doktorlar röntgen sonucunda adamın karnında bir yabancı madde olduğunu ve bu maddenin dambıl olduğunu tespit etti. Ancak dambılın çok fazla içeri girmesi nedeniyle tıbbı cihazlar yeterli olamayınca doktorlar bir süre uğraşarak, dambılı el yöntemiyle çıkarmak zorunda kaldı.


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