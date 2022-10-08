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Bu kadarına da pes dedirten olay

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6 yaşındaki kızını, spor ayakkabısı karşılığında internetten tanıştığı sapığa sattı

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Bu kadarına da pes dedirten olay
 
 
ABD'nin Washington eyaletinde Kylie Ruby Flores isimli kadın, 6 yaşındaki kızını internetten spor ayakkabı ve nakit para karşılığında tanıştığı adama sattı. Anne ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kızı ve adamın cinsel ilişki görüntülerini de kaydetme görevini üstelendi.
Orijinal ceza iddianamesine göre Orijinal ceza iddianamesine göre, ahlaksız çift, geçen yıl 2 Şubat ile 26 Temmuz arasında kan donduran suçu işledi. Anne kızının cinsel istismara uğradığı anları kameraya kaydetti.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Flores ve Harder hakkındaki suçlamaları kabul ederken mahkemede yaptıkları iğrenç ticareti de itiraf etti. New York Post'un haberine göre, 31 yaşındaki kadın çocuk istismarı ve cinsel ilişki ticaretine zorlamaktan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirildi.
"HİÇBİR CEZA ÇOCUĞUN MASUMİYETİNİ GERİ VEREMEZ"
ABD'li avukat Vanessa Waldref şunları söyledi: "Bu davanın gerçekleri, bir çocuğun hayal edebileceği en korkunç cinsel istismardan bazılarını sunuyor. Hiçbir ceza çocuğun masumiyetini geri veremez, ancak topluluğumuz artık daha güvenli ve daha güçlü " ifadelerini kullandı.
 
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