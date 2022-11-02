Bu IPhone'un fiyatı dudak uçuklatıyor

Rolex saate sahip iPhone modelinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

ABD’de 1099 dolar ila 1599 dolar arasında fiyatlandırılan iPhone 14 Pro Max’in süper lüks modelinin fiyatı ise tam 117 bin 249 pound olarak açıklandı.

Dünyanın en pahalı telefonlarından birini yeniden yorumlayan Cavier, iPhone 14 Pro Max’in arkasınıa Rolex saat yerleştirdi. Rolex Cosmograph Dayton saate sahip ve elmaslarla süslü süper lüks iPhone 14 Pro Max bu hafta tanıtıldı.

Üzerinde Rolex saat bulunan iPhone’un fiyatı 117 bin 249 pound olarak açıklandı

Firma yetkilileri tasarımı ‘eşsiz’ olarak nitelendirirken, şimdiden sipariş almaya başladıklarını duyurdu.

Cavier, daha önce de 80 milyon yıllık olduğu sanılan bir dinozor dişi ile süslenmiş bir iPhone kılıfı, 18 ayar altın AirPods kılıfı piyasaya sürmüş, bu lüks ürünler fiyatları ile uzun süre konuşulmuştu.