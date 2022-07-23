banner762
banner815
Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı
Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı
12 0
Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek
Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek
21 0
 
“Böyle duyarsızlık olmaz”
“Böyle duyarsızlık olmaz”
41 0
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
30 0
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
48 0
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
16 0
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
17 0
banner797

Bu barda biralar Ayçiçeğiyle ödeniyor

banner476

Almanya’da bir pub, ayçiçek yağı kriziyle mücadelede sıra dışı bir yöntem deniyor ve müşterilerine biralarını ayçiçek yağıyla ödeme imkanı veriyor

banner825
Bu barda biralar Ayçiçeğiyle ödeniyor

Rusya’nın şubatta Ukrayna’yı işgali sonrası iki ülkenin küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturması nedeniyle Türkiye ve Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde arz sorunu yaşanmıştı.
Münih’teki Giesinger isimli pub market raflarında zor bulunan, bazı yerlerde satışına limit konan ayçiçek yağı sorununu çözmek için müşterilerine bir litre yağ karşılığında bir litre bira sunuyor.
Reuters’a konuşan pub müdürü Erik Hoffmann “Mutfakta yağ bitince böyle bir fikir bulduk, yaratıcı olmamız gerekti. Yağ almak zor, haftada 30 litre yağa ihtiyacınız varken yalnızca 15 alabiliyorsanız bir noktada şnitzel kızartamaz hale geliyorsunuz” dedi.
Şimdiye kadar 400 litre bira ve yağ takası yapılmış.
Almanya’da pub’larda bir litre bira yaklaşık 7 avroyken marketlerde ayçiçek yağının litresi ortalama 4,5 avro. Dolayısıyla yağ karşılığı bira teklifi cazip.
Pub’ın müşterilerinden Moritz Baller insani yardım teslim etmek için gittiği Ukrayna’dan aldığı 80 litre ayçiçek yağı karşılığında 8 kasa birayla doğumgününü kutladığını anlattı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.