Bu adalara taşınanlara 50 bin pound ödenecek

İskoçya hükümeti, nüfusları az olan 8 adayı canlandırmak için harekete geçti. Hükümet, adalara taşınmayı teşvik etmek için burada yaşamak isteyenlere yaklaşık 50 bin pound ödeneceğini açıkladı



İskoç hükümeti, uzak adalara taşınmayı kabul edenlere 50 bin pound yani yaklaşık 1 milyon 32 bin TL ödeme planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İskoçya’ya ait olan adaların nüfusunu artırmak için ve tüm adalarda doğru nüfus planlaması yapmak için harekete geçen hükümetin, önümüzdeki haftalarda planı onaylaması bekleniyor.

İskoçya’ya ait adalarda en azında iki kişi olmak üzere 20 bin kişiye kadar çıkabilen nüfus bulunuyor. Ancak her adalardan ana karaya geçmek isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. İskoç bakanlar, bu durumun, adadaki, iş ve fırsat eksikliğinden kaynaklandığını düşündüklerini açıklarken, bu durumun önüne geçmek için kolları sıvadı.

Hükümet, insanların adalarda sürdürülebilir yaşamlarına yardımcı olmak amacıyla ev satın almalarına, inşa etmelerine veya yenilemelerine ve hatta iş kurmalarına izin verileceğini söyledi.

İskoçya’ya ait ve taşınılması halinde para önerilen adalar içerisinde Iona, Vetersay, Great Bernara, Rum, Unst, Eday, Great Cumbrae ve Jura adaları yer alıyor.

Adalara taşınacak ailelerde İskoç vatandaşlığı zorunluluğu olmadığı hatta Ekvador’dan gelen bir ailenin bile plan kapsamına alındığı aktarıldı. Program için başvuruların şimdiden başladığı belirtildi.

Ancak hükümetin planına bazı eleştirmenler karşı çıktı. Bu durumun adalarda yükselen ev fiyatlarına neden olabileceği açıklandı.

Hükümet ise eleştirilere rağmen, ilk nakit para dağıtımını ‘yaz aylarında’ başlatmayı planladığını söyledi.

