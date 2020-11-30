banner480
banner572
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
46 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
53 0
 
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
29 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
24 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
49 0
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
26 0
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
18 0
banner529
banner570

British Airways’de ‘hostes’ skandalı

banner476

British Airways Havayolu şirketinde çalışan bir hostesin seks işçisi olarak çalıştığı ve müşterilerine uçuş sırasında “yetişkin eğlencesi” vaat ettiği, hatta iç çamaşırlarını sattığı iddia ediliyor

British Airways’de ‘hostes’ skandalı

İngiltere’nin ulusal havayolu şirketi British Airways (BA), büyük bir skandalla çalkalanıyor… Havayolu şirketinde çalışan bir hostesin seks işçisi olarak çalıştığı ve müşterilerine uçuş sırasında “yetişkin eğlencesi” vaat ettiği, hatta iç çamaşırlarını sattığı iddia ediliyor. BA personelin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; adı açıklanmayan uçuş görevlisi, “hizmetlerinin” reklamını sosyal medya üzerinden yayınladığı fotoğraflarla yapıyor.

BA’in Londra Heatrow Havalimanı’nda çalışan bir üyesi olmakla övündüğü belirtilen uçuş görevlisinin iç çamaşırları için 25 pound istediği aktarıldı.

İkinci iş olarak seks işçiliğini seçen hostesin, “Buluşmak için teminat bedeli olarak 50 pound ödemeniz gerekiyor. Taleplere bağlı olarak fiyatlar değişiyor. Pazarlık yok” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ŞİRKETTE RAHATSIZLIK YARATTI

Skandal niteliğindeki olay British Airways’te büyük yankı uyandırdı. Bir hostesin part-time seks işçiliği yapması şirketteki meslektaşlarının tepkisine yol açtı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Açıkça kendini satıyor ve British Airways uçaklarında çekilen fotoğraflarını kullanarak işinin reklamını yapıyor. Havayolu şirketinin üniformasını giyiyor ve hostes olduğuna dair şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Bir başka havayolu çalışanı ise hostesin Covid-19 nedeniyle yapılan kesintilerden dolayı maaşındaki eksiği tamamladığını yorumunda bulundu.

British Airways ise hostesin kimliğinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. The Sun’a konuşan şirket sözcüsü, “Her zaman tüm çalışanlarımızdan en üst standartta davranış sergilemelerini bekliyoruz. İddiaları araştırıyoruz” açıklaması yaptı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.