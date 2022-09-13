Brezilyalı annenin farklı biyolojik babalara sahip ikiz bebekleri

Aynı anneden ve farklı babalardan dünyaya gelen ikizler son derece nadir. Ancak bazı bilim insanları bu fenomenin sanılandan daha yaygın olduğu kanaatinde

Tıp dünyası zaman zaman son derece nadir rastlanan olaylara sahne olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Brezilyalı bir kadın ile ikiz bebeklerinin karşılaştığı bir olay da tıp dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. İsmini gizleyen 19 yaşındaki Brezilyalı bir kadın, geçtiğimiz yıllarda aynı gün, iki farklı erkekle cinsel ilişkiye girdi. Bunun sonucunda hamile kalan kadın, 9 ay sonra ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ancak doğumdan aylar sonra ikizlerin biyolojik babasının kim olduğu hakkında bazı şüpheler duymaya başladı. Böylece, birlikte olduğu erkeklerden biriyle babalık testi yaptırdı. Ancak ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Test yapılan adam, ikizlerden sadece birinin babasıydı! Bilim insanlarının milyonda bir ihtimal olarak değerlendirdikleri bu ilginç olayın detaylarına birlikte bakalım.

Milyonda bir görülen fenomen, Portekiz’deki Mineiros isimli kasabada meydana geldi

19 yaşındaki Brezilyalı kadın, yaklaşık 16 ay önce partneri ile cinsel ilişkiye girdi ve hamile kaldı. Sorunsuz bir hamilelik dönemi geçiren kadın, 9 ayın sonunda ikiz bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak ikiz bebekler dünyaya geldikten 8 ay sonra genç anne bebeklerin biyolojik babasının kimliği hakkında bazı şüpheler duymaya başladı. Çünkü hamile kaldığı gün, başka bir erkekle daha birlikte olmuştu. Bunun üzerine birlikte olduğu erkeklerden birinden babalık testi yaptırmasını istedi. Testin sonuçları ise hayli ilginçti. Zira test yapılan adam ikizlerden sadece birinin biyolojik babasıydı! Genç kadın bu duruma çok şaşırdığını, böyle bir şey beklemediğini çünkü bebeklerin birbirlerine çok benzediğini ifade etti.

Aynı anne ve farklı babalardan dünyaya gelen ikizler oldukça nadir

Ancak böyle bir olayın yaşanması imkânsız değil. Hatta bu ilginç fenomene heteropaternal süperfekondasyon adı veriliyor. Buna göre aynı anneden gelen iki farklı yumurta, farklı cinsel ilişkilerde döllenebiliyor. Heteropaternal ise iki farklı yumurtanın farklı erkekler tarafından döllendiğini ifade ediyor. Bu durumda bebekler annenin rahmini paylaşıyor fakat farklı plasentalarda büyüyorlar! Bazı bilim insanları, bu şekilde dünyada yalnızca 400 vaka olduğunu belirtiyorlar.

Benzer bir olay 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşandı

New Jersey eyaletindeki olay, ayrılan bir çiftin nafaka anlaşmazlığı üzerine mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıktı. Ayrılık sürecinde olan bir anne, ikiz bebeklerinin babasından iki çocuk için de nafaka talep ediyordu. Ancak anne, doğumdan önce başka bir adamla daha birlikte olduğunu itiraf etmişti. Bu nedenle ikizlerin babası, çocuklardan yalnızca biri için nafaka vermeyi kabul ediyordu. Mahkemede çocuklar için babalık testi yapılmasına karar verildi ve tıpkı Portekiz’de olduğu gibi, adamın çocuklardan yalnızca birinin biyolojik babası olduğu ortaya çıktı.

Bazı bilim insanları, bu ilginç fenomenin sanılandan daha yaygın olabileceğini düşünüyor

Elbette bazı durumlarda kadınlar farklı ırklardan ikiz bebekler de dünyaya getirebiliyor. Ancak bunun dışındaki vakalarda ikizleri birbirinden ayırt etmek oldukça güç. Bu nedenle pek çok durumda ikizler üzerinde babalık testi yaptırmak için bir sebep görülmüyor. İşte bu yüzden bazı bilim insanları heteropaternal süperfekondasyon vakalarının sanılandan daha yaygın olabileceği kanaatindeler…