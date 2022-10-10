Brexit'den sonra Frexit

Fransa'nın NATO ve AB konusundaki tutumunu kökten değiştirmesini talep eden çok sayıda protestocu hafta sonu Paris'in merkezinde yürüdü. AB`den ve NATO`dan ayrılma çağrısı yapan aşırı sağcı göstericiler, Macron'u da istifa etmeye çağırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce insan Frexit için sokağa çıktı.

Gösteriler, protestocuların ekonomik bozulma, enerji ve sağlık kısıtlamaları olarak adlandırdıkları olaylarla ateşlendi.

Yürüyüş, Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) partisi tarafından düzenlendi.

2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot`a göre, "ulusal direniş toplantısı" olarak adlandırılan mitinge binlerce insan katıldı.

Göstericiler, `Direniş` yazan büyük bir pankart ve Fransa`nın AB`den ayrılması talebine atıfta bulunan `Frexit` yazan daha küçük pankartlar tuttu.

AB`den ve NATO`dan ayrılma çağrısı yapan göstericiler, Macron`u da istifa etmeye çağırdı.

Frexit Fransa ve exit (İngilizce'de çıkış anlamına geliyor) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyor. AB'den ayrılan İngiltere'de Brexit yani Britanya ve çıkış ifadelerinin birleştirilmiş hali kullanılmıştı.