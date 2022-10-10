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Brexit'den sonra Frexit

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Fransa'nın NATO ve AB konusundaki tutumunu kökten değiştirmesini talep eden çok sayıda protestocu hafta sonu Paris'in merkezinde yürüdü. AB`den ve NATO`dan ayrılma çağrısı yapan aşırı sağcı göstericiler, Macron'u da istifa etmeye çağırdı

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Brexit'den sonra Frexit

 

Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 1

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce insan Frexit için sokağa çıktı.


Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 2

Gösteriler, protestocuların ekonomik bozulma, enerji ve sağlık kısıtlamaları olarak adlandırdıkları olaylarla ateşlendi.


Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 3

Yürüyüş, Florian Philippot liderliğindeki sağcı Les Patriotes (Vatanseverler) partisi tarafından düzenlendi.


Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 4

2014-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Philippot`a göre, "ulusal direniş toplantısı" olarak adlandırılan mitinge binlerce insan katıldı.


Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 5

Göstericiler, `Direniş` yazan büyük bir pankart ve Fransa`nın AB`den ayrılması talebine atıfta bulunan `Frexit` yazan daha küçük pankartlar tuttu.


Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 6

AB`den ve NATO`dan ayrılma çağrısı yapan göstericiler, Macron`u da istifa etmeye çağırdı.


Paris'te aşırı sağcılar AB'den ayrılma çağrısıyla sokağa indi - 7

Frexit Fransa ve exit (İngilizce'de çıkış anlamına geliyor) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşuyor. 

AB'den ayrılan İngiltere'de Brexit yani Britanya ve çıkış ifadelerinin birleştirilmiş hali kullanılmıştı. 

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