Breaking Bad dizisi gerçek oldu

Tayvan’da yürütülen uyuşturucu operasyonunda, kaçak bir amfetamin üretim tesisini işleten dört kişiden birinin kimliği şaşkınlık yarattı

ABD'li bir öğretmenin, Tayvan'da büyük bir kaçak amfetamin üretim tesisini işleten dört kişi arasında yakalandığı ortaya çıktı.

ABD basının aktardığı habere göre Taitung kentinde martta yürütülen uyuşturucu operasyonunda dört kişi yakalandı. Yakalananlar arasında ABD'li bir İngilizce öğretmeni de vardı.

Tayvan Adalet Bakanlığı Araştırma Ofisi'ne göre ülkedeki güvenlik yetkilileri, daha önce uyuşturucu üretmek suçundan yargılanan iki kişinin yeni bir üretim tesisi açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kişilerin Lin soyadıyla anılan ABD'li öğretmenin barını amfetamin üretim tesisine dönüştürdüğü belirlendi.

KOKUSU ANLAŞILMAZ DİYE UMDULAR AMA…

Çete, ABD'li öğretmenin kimliğinin uyuşturucu faaliyetinin ortaya çıkmasını engelleyeceğini, üretilen uyuşturucunun kokusunun da fark edilmeyeceğini umdu. Ancak ihbar üzerine yakayı ele veren çetenin işlettiği tesiste çok sayıda uyuşturucuya el kondu.

Soruşturmada, ABD'li öğretmenin uyuşturucu üretim aletlerinin depolandığı alanı ve amfetamin fabrikasını sık sık ziyaret ettiği belirlendi. Öğretmenin diğer çete üyeleriyle beraber uyuşturucunun sevkiyatına da katıldığı kaydedildi.

Beş sezon süren Breaking Bad, dünyanın en popüler dizileri arasında girdi.

Dünyada milyonlarca kişiyi ekran başına geçiren Breaking Bad dizisi, kanser olduğunu öğrendikten sonra ailesine para bırakabilmek için eski öğrencisiyle birlikte uyuşturucu üretmeye başlayan bir kimya öğretmeninin karakter değişimini konu alıyordu.