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Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı

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Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyinde bu yılın başından beri meydana gelen toplu fil ölümlerinin sayısı 330’a yükseldi. Yaban hayatı yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, uluslararası toplumu alarma geçiren gizemli fil ölümlerinin siyanobakterilerin neden olduğu bir hastalıktan kaynaklandığını belirtti.

Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı

 

 Güney Afrika ülkesi Bostwana’daki Okavango deltasında Temmuz ayında 200’ü aşkın fil, yüzlerinin üzerine düşmüş halde cansız bulunmuştu. Bununla birlikte komşu ülke Zimbabve’de de bu ayın başında aynı şekilde 22 filin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.


Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı - 2

Söz konusu toplu ölümler uluslararası toplumun tepkisini çekmiş ve iki ülkede de olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Fillerin, nörolojik bir hastalık, bakteriyel enfeksiyon, kaçak avcılık ya da kuraklık ve kıtlık gibi çevresel durumların hangisi nedeniyle ölmüş olabileceğine dair araştırmanın sonuçları ise yeni ortaya çıktı.


Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı - 3

ÖLÜ FİLLERİN SAYISI 330'A YÜKSELDİ

Bostvana Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi müdür yardımcısı Cyril Taolo, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki toplam ölü fil sayısının Temmuz ayından bu yana 49 artarak 330'a yükseldiğini söyledi. Taolo, fillerin toplu ölüm nedenin siyonabakteriler olduğunu açıkladı.


Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı - 4

TOPLU ÖLÜMÜN NEDENİ MAYİ-YEŞİL ALG OLARAK AÇIKLANDI

Siyanobakteriler, ya da mavi-yeşil algler,  enerjilerini fotosentez yolu ile elde ediyor ve su birikintileri, akvaryum, deniz ve okyanusta çoğalıyorlar.


Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı - 5
Araştımacılar, Botsvana'daki Okavango deltasındaki fillerin yüzde 70'inin, çoğu mavi-yeşil alg çiçeklerini içeren su çukurlarının yakınında öldüğünü tahmin ediyor. Yosunlardan kaynaklanan toksinler başlangıçta potansiyel bir neden olarak reddedildi çünkü filler bir at hariç ölen tek türdü.
Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı - 6

DİĞERLERİNE GÖRE DAHA FAZLA TOKSİNE MARUZ KALDILAR

Ancak uzmanlar, fillerin su içinde yüzmek ve eğlenmek için çok fazla zaman harcadıkları için yosun çiçeği toksinlerine karşı daha savunmasız olabileceğini düşünüyor. Büyük cüsseleri nedeniyle fillerin günde yüzlerce litre su içebildiğini belirten uzmanlar,  bu durum nedeniyle onların potansiyel olarak diğer türlere göre daha fazla toksine maruz kalmış olabileceğini belirtti.


Bostvana’daki gizemli fil ölümlerinin nedeni açıklandı - 7

ÜLKE EKONOMİSİNDE İKİNCİ SIRADA

Bununla birlikte, Bostvana dünyadaki en kalabalık fil popülasyonuna sahip ülke. Yaklaşık 135 bin fil  ülke ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Okavango Deltası’nda yaklaşık 15 bin fil bulunuyor. Doğa turizmi, gayri safi yurt için hasılatın yüzde 12’sinin oluşturuyor ve elmas madenciliğinin ardından ikinci sırada yer alıyor. 

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