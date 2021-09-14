banner583
35 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
13 0
 
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
219 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
12 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
14 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
125 0
banner661

Boris Johnson’ın annesi 79 yaşında hayatını kaybetti

banner476

banner666
Boris Johnson’ın annesi 79 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın annesi Charlotte Johnson Wahl’un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildiriliyor.

The Daily Telegraph gazetesi, Johnson’ın annesinin Londra’da bir hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Gazete bilgi veren aile üyeleri, Charlotte Johnson Wahl’un “ani” şekilde öldüğünü söyledi. Başbakan Johnson, bir keresinde ressam olan annesinden, “ailedeki mutlak otorite” olarak bahsetmişti. Ölüm haberi üzerine siyaset dünyasından isimler de taziye mesajları paylaşıyor.

Muhafazakar Parti’nin önde gelen isimlerinden Amanda Milling de Twitter mesajında, “Dualarımız onunla ve tüm Johnson ailesiyle” ifadesini kullandı. 79 yaşındaki Wahl, Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson ile 1963 yılında evlendi. Dört çocukları olan çift 1979 yılında boşandı. Oxford mezunu olan Charlotte Johnson Wahl, çok sayıda siyasetçinin olduğu ailede, bir portre ressamı olarak ün yaptı. 40 yaşında Parkinson tanısı konulan Wahl, hastalığına karşın çizmeyi sürdürdü. Başbakanlık Ofisi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.