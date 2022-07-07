Boris Johnson istifa etti

Beş bakan dahil 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Konutu önünde basın mensuplarının karşısına çıktı. Son dönemde istifa etmesi yönünde hem kurmayları hem de kamuoyunun baskısı altında ezilen Johnson, görevi bıraktığını resmen açıkladı.

Johnson, Parti yeni liderini seçene kadar görevinin başında kalacağını açıkladı.

Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

İngiltere'de yayın yapan ITV kanalı, Boris Johnson'ın sabah saatlerinde görevi bırakmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'i telefonla aradığını duyurdu.

Başbakanlık Konutu olan Downing Street 10 numara önünde konuşan Boris Johnson, "Açıkça görülüyor ki Muhafazakar Parti'nin iradesi partinin yeni bir lideri ve dolayısıyla da yeni bir başbakan olması yönündedir," sözleriyle istifasını açıklamaya başladı.

Siyasette hiç kimsenin yerinin doldurulamaz olmadığını söyleyen Johnson, "Muhteşem Darwinci sistemimiz yeni bir lider çıkaracaktır," diye konuştu.

Yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini söyleyen Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin seçeceği yeni lidere de elinden geleni desteği vereceğini söyledi.

"Ekonomik gidişat gerek İngiltere, gerekse dünya genelinde bu kadar sıkıntılıyken hükümet değişikliğine gidilmesinin tuhaf olduğunu" ileri süren Johnson, gelecekteki "hayata geçirmeyi düşündüğü plan ve projelerini göremeyecek olmanın da üzücü olduğunu" dile getirdi.

Johnson sözlerini "Dünyanın en güzel işinden vazgeçecek olduğum için çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim," diyerek tamamladı.

Johnson, istifa açıklaması yapmadan önce 50'nin üzerinde istifanın yaşandığı hükümette de yeni atamalar yaptı.

Önceki gün kabineden ilk istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadhim Zahawi dahil kabineden üst düzey isimler, Johnson'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Johnson'ın en yakın çalıştığı bakanlardan İçişleri Bakanı Priti Patel de Başbakan'a istifa etmesini tavsiye etmişti.

Perşembe sabahı, iki gün önce koltuğu devralan Eğitim Bakanı'nın istifasıyla görevden ayrılan bakan sayısı da beşe ulaşmıştı.

Bakan ve bakan yardımcılarının bulunduğu 50'den fazla hükümet görevlisinin istifası ile İngiltere hükümeti birçoklarına göre işlerliğini yitirme noktasına geldi.

BBC'ye konuşan siyasi analistler, Johnson'ın bu koltukları dolduramayacağını anlaması sonrası istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

Johnson dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istifa çağrılarına karşılık olarak "devam edeceğim" yanıtını vermişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ın bırakma kararının "ülke için iyi haber" olduğunu söyledi.

Johnson'ın parti liderliğinden istifası sonrasında Ekim ayındaki parti konferansına kadar Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı olması bekleniyor.



Johnson'ın geçici başbakanlığı da tehlikede mi?

Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa kararı alması sonrası, başbakanlığı sonbahara kadar devam ettirip ettiremeyeceği de tartışılıyor.

BBC'ye konuşan eski bir bakan yardımcısı "temel sorununun" bu olduğunu söylüyor.

Muhafazakar Parti milletvekilleri, geçici başbakan konumuyla hareket edeceği güvencesini vermesi şartı ile Johnson'ın sonbahara kadar görevde kalabileceğini dile getiriyor.

Şu ana kadar istifasını açıklayan bakanlar: