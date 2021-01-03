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Boris Johnson'ın babası, Brexit nedeniyle Fransız pasaportuna başvurdu

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Boris Johnson'ın babası, Brexit nedeniyle Fransız pasaportuna başvurdu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden Brexit geçiş sürecinin bu gece tamamlanması öncesinde Fransız pasaportu için başvuru yaptığını doğruladı.
Fransız RTL radyosuna konuşan Stanley Johnson, anneannesi ve dedesinin Fransız olduğunu, annesinin de Fransa'da doğduğunu belirterek "Sorun Fransız olmak değil. Doğru anlıyorsam ben Fransızım… Benim için sorun, zaten olduğum şeyi elde etmek ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Boris Johnson 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için yürütülen kampanyanın başını çekerken, Stanley Johnson AB'de kalma yönünde kampanya yapmıştı.
80 yaşındaki Johnson, 40 yıl önce İngiltere'yi temsilen Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olmuş, daha sonra Avrupa Komisyonu'nda çalışmıştı.
 
 
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