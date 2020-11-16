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Boris Johnson bir kez daha karantinada

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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi

Boris Johnson bir kez daha karantinada

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi.

Boris Johnson, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) filyasyon uygulaması tarafından bir Covid-19 hastasıyla temas ettiğinin belirlendiğini ve karantinaya girmesi uyarısı yapıldığını açıkladı.

Daha önce Covid-19 olan ve yoğun bakıma da alınan Başbakan, haberi Pazar günü aldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Johnson, Perşembe günü lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Lee Anderson ile 35 dakikalık bir görüşme yaptı.

Anderson ertesi gün tat ve koku duyularını kaybedince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
 

Başbakanlık Konutu'nda karantinaya giren Johnson'un bu hafta hükümet içerisinde değişiklikler yapması bekleniyordu. Karantina haberi öncesi Başbakanlık'tan yapılan bir açıklamada, gelecek haftalarda önemli değişikliklere yönelik duyurular geleceği belirtilmişti.

Pazar gecesi Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Hiçbir semptom yok, ancak kurallara uyuyorum ve hükümetin salgınla mücadelesini Numara 10'dan çalışarak yönetmeye devam edeceğim" dedi.

Nisan ayında koronavirüs kapan Başbakan, yoğun bakımda üç gün kaldıktan sonra hastaneden çıkmıştı.
Covid-19 olduğu açıklanan Anderson ve eşi de evlerinde karantinada. Anderson'ın eşinin de testi pozitif çıktı. Çift, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Johnson ve Anderson, perşembe günü bir araya geldi

Johnson ve Anderson, perşembe günü bir araya geldi
 

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