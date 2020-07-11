Borell, gerginliğin azaltılması için öneriler hazırlıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in, derin bir tartışma başlatacağı ve Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de bu tartışmaya katacağını ve durumun nasıl çözülebileceğine dair öneriler sunacağı ifade edildi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in, AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile olan gerginliğin nasıl azaltılması ve Türkiye ile nasıl diyalog kurulabileceğine dair fikirler sunacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Brüksel'deki bir AB yetkilisinin basına yaptığı bilgilendirmede, Yunanistan, Türkiye ve Güney Kıbrıs'a giden Borrell'in, derin bir tartışma başlatacağını ve tüm soruları bakanların önüne koyacağını yazdı.

Gazete, söz konusu yetkilinin, Borrell'in Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de bu tartışmaya katacağını ve durumun nasıl çözülebileceğine dair öneriler sunacağını ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre söz konusu yetkili, AB Dışişleri Konseyi'nin Borrell'e, durumun düzeltilmesine yönelik Türkiye ile müzakerelere başlaması için siyasi talimat vermesi halinde, bunun memnuniyet verici olacağını belirtti.

Söz konusu yetkili ayrıca, Borrell'in hedefinin, gerginliğin azalması ve Türkiye'nin "yasadışı sondajlarına" son verilmesi olduğunu söyledi.

Borrell'in Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunu gündeme getirmeyeceğini, ancak herhangi bir bakanın, bunu istiyorsa yapabileceğini ifade edeceğini kaydeden söz konusu yetkili, günün sonunda Kıbrıs sorunu çözülmeden diğer sorunların da kalıcı olarak çözülemeyeceğini ve müzakereleri başlatmanın da, AB'nin değil, BM ile BM Genel Sekreteri'nin elinde olduğunu kaydetti.

Doğalgazdan elde edilecek gelirin paylaşılması fikrinin iyi bir fikir olduğunu belirten söz konusu yetkili, gelirlerin nasıl paylaşılacağı konusunun da uzun süredir diyalogların bir parçası olduğunu ifade etti.

Konunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya iletildiğini ve Akıncı'nın da yanıt verdiğini belirten yetkili, doğalgaz gelirlerinin paylaşımının durumun düzeltilmesinin anahtarı olacağına işaret etti.

Söz konusu yetkili ayrıca, Pazartesi günkü toplantıda Türkiye ile kurulacak diyalog, sondajlar ve nasıl ilerleme sağlanacağı konularında uzlaşı sağlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

ANASTASİADİS VON DER LAYEN İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, bir başka haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in dün, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Layen ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Layen'e AB'nin Türkiye karşısındaki tavrının, AB'nin ve üye devletlerin çıkarlarını garanti altına alma doğrultusunda daha sert ve daha kararlı olması gerektiğini iletti.

Gazete, Rum Hükümet Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Anastasiadis'in Leyen'i Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" içerisinde devam etmekte olan "yasadışı faaliyetleri" ile "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının devamlı şekilde ihlal edildiği" konularında bilgilendirdiğinin kaydedildiğini belirtti.