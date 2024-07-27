Bombalı mektup gönderme suçundan 18 yıl hapse mahkum oldu

76 yaşındaki bir İspanyol, 2022 yılında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'deki ABD ve Ukrayna Büyükelçiliklerine bombalı mektup gönderdiği gerekçesiyle Ocak 2023'te tutuklandı



76 yaşındaki Pompeyo Gonzalez Pascual terör eylemlerinde bulunmaktan 10 yıl, terör amaçlı yasadışı patlayıcı imal etmek ve kullanmaktan da 8 yıl ceza aldı.

Ulusal Mahkeme yargıçları, Pascual'in "İspanya ve Amerikan hükümetlerine baskı yaparak ... Rusya'nın işgali ardından Ukrayna'ya verdikleri destekten vazgeçmelerini sağlamak amacıyla" hareket ettiğine karar verdi.

İspanya'nın kuzeyindeki Miranda de Ebro kasabasında ikamet eden Gonzalez Pascual, Ocak 2023'te İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ve 2022'de Madrid'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Ukrayna büyükelçiliklerine bombalı mektup gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Ukrayna Büyükelçiliği'ndeki bir çalışan, gönderilen mektubu açmaya uğraşırken hafif yaralandı.

2022'nin Kasım ve Aralık aylarında gönderilen altı mektup,

Benzer özelliklere sahip mektuplar, İspanya Savunma Bakanlığı'na, Madrid'in dışındaki Torrejón de Ardoz

ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik tarama noktasında ele geçirilen bir mektup, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde geniş bir alanın kordon altına alınmasının ardından bomba imha ekibi tarafından imha edildi.

İspanya Ulusal Mahkemesi Salı günü, ülkenin başbakanı başta olmak üzere birçok askeri ve diplomatik hedefe bombalı mektuplar gönderen bir kişiye 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.76 yaşındaki Pompeyo Gonzalez Pascual terör eylemlerinde bulunmaktan 10 yıl, terör amaçlı yasadışı patlayıcı imal etmek ve kullanmaktan da 8 yıl ceza aldı.Ulusal Mahkeme yargıçları, Pascual'in "İspanya ve Amerikan hükümetlerine baskı yaparak ... Rusya'nın işgali ardından Ukrayna'ya verdikleri destekten vazgeçmelerini sağlamak amacıyla" hareket ettiğine karar verdi.İspanya'nın kuzeyindeki Miranda de Ebro kasabasında ikamet eden Gonzalez Pascual, Ocak 2023'te İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ve 2022'de Madrid'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Ukrayna büyükelçiliklerine bombalı mektup gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.Ukrayna Büyükelçiliği'ndeki bir çalışan, gönderilen mektubu açmaya uğraşırken hafif yaralandı.2022'nin Kasım ve Aralık aylarında gönderilen altı mektup, bomba imha uzmanlarının müdahalesini gerektirdi. Bunlardan birinin normal posta yoluyla Başbakan Sanchez'e gönderildikten sonra imha edildiği belirtildi.Benzer özelliklere sahip mektuplar, İspanya Savunma Bakanlığı'na, Madrid'in dışındaki Torrejón de Ardoz hava üssünde bulunan bir Avrupa Birliği (AB) uydu merkezine ve İspanya'nın kuzeydoğusunda Ukrayna'ya gönderilen el bombalarını üreten bir silah fabrikasına gönderildi.ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik tarama noktasında ele geçirilen bir mektup, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde geniş bir alanın kordon altına alınmasının ardından bomba imha ekibi tarafından imha edildi.