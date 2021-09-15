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Bolivya’da bir kadının yediği hamburgerin içinden insan parmağı çıktı

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Bolivya’nın Santa Cruz kentinde bir kadının başına son derece tatsız bir olay geldi.

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Bolivya’da bir kadının yediği hamburgerin içinden insan parmağı çıktı
 Hot Burger adlı fast-food zincirinin bölgede şubesinde yemek yiyen kadın, hamburgerinden bir ısırık aldıktan sonra ağzında sert bir şey hissetti, ardından bunun bir insan parmağı olduğunu anlayınca polise şikayette bulundu. Olaya ilişkin açılan dava ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde bir kadın, Hot Burger adlı bir fast food işletmesinden aldığı hamburgerin içinde insan parmağı buldu.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı ve halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle olayın yaşandığı şubeyi kapattı. Restoranda çalışanların bildirdiğine göre, olaydan günler önce bir personel et işlerken kaza geçirdi ve iki parmağını kıyma makinesine kaptırdı.  

DİĞER PARMAĞA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan  Tüketici Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, “Her şey gösteriyor ki, kıyma makinesini çalıştıran işçi muhtemelen iki parmağını kaybetti. Bunlardan biri bir hamburgerde ortaya çıktı, ancak diğer parmağa ne olduğu bilinmiyor” diye konuştu.

Bununla birlikte Silva, etkilenen etin farklı şubelere dağıtılmasının mümkün olması nedeniyle, tesislerinin geri kalanını kapatma olasılığını da sözlerine ekledi.

Hot Burger adlı şirket ise, çalışanlarından birinin karıştığı “tesadüfi olay” karşısında, şu anda iyileşmekte olan işçinin sağlığına öncelik verilerek acil durum protokollerinin etkinleştirildiğini söyledi.Ayrıca, polisle işbirliği yaparken şubelerinden birine “yabancı bir unsurun” nasıl ulaştığını belirlemek için bir iç soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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