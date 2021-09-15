Bolivya’da bir kadının yediği hamburgerin içinden insan parmağı çıktı

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde bir kadın, Hot Burger adlı bir fast food işletmesinden aldığı hamburgerin içinde insan parmağı buldu.



Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı ve halk sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle olayın yaşandığı şubeyi kapattı. Restoranda çalışanların bildirdiğine göre, olaydan günler önce bir personel et işlerken kaza geçirdi ve iki parmağını kıyma makinesine kaptırdı.



DİĞER PARMAĞA NE OLDUĞU BİLİNMİYOR



Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketici Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, “Her şey gösteriyor ki, kıyma makinesini çalıştıran işçi muhtemelen iki parmağını kaybetti. Bunlardan biri bir hamburgerde ortaya çıktı, ancak diğer parmağa ne olduğu bilinmiyor” diye konuştu.

Bununla birlikte Silva, etkilenen etin farklı şubelere dağıtılmasının mümkün olması nedeniyle, tesislerinin geri kalanını kapatma olasılığını da sözlerine ekledi.



Hot Burger adlı şirket ise, çalışanlarından birinin karıştığı “tesadüfi olay” karşısında, şu anda iyileşmekte olan işçinin sağlığına öncelik verilerek acil durum protokollerinin etkinleştirildiğini söyledi.Ayrıca, polisle işbirliği yaparken şubelerinden birine “yabancı bir unsurun” nasıl ulaştığını belirlemek için bir iç soruşturma başlattıklarını açıkladı.