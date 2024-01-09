Boeing hisselerinde büyük düşüş

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının Cuma günkü bir uçuş sırasında gövde panelinin kopması nedeniyle Boeing hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Boeing'de yüzde 8'lik kayıp, 12 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına işaret ediyor

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı havadayken kapısının kopması nedeniyle acil iniş yaptı."Boeing 737 MAX 9" tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı, kopan kapının olduğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde iniş gerçekleştirdiği duyuruldu.Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı "Boeing 737 MAX 8" tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından, Etiyopya Hava Yollarına ait aynı tip yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan sonra düşmüştü.Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazaların ardından "Boeing 737 MAX" tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait bir Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının Cuma günkü bir uçuş sırasında gövde panelinin kopması nedeniyle acil iniş yapması, Boeing'in en çok sattığı 737 MAX tipi uçaklarına yeni bir darbe oldu.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın ardından ülkedeki bazı 737 MAX 9 uçaklarının uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi.Bu gelişme üzerine dün ABD'de New York Borsası'nda işlem gören Boeing hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.Cuma kapanış itibarıyla 150 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Boeing'de yüzde 8'lik kayıp, 12 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına işaret ediyor.Öte yandan, son olay, Boeing'in 737 MAX uçaklarının yaklaşık beş yıl önce yaptığı iki ölümcül kazanın ardından uçuşlarının dünya genelinde durdurulması kadar ciddi bir adım değil.Havacılık analiz şirketi Cirium'a göre, dünya genelinde yaklaşık 215 adet 737 MAX 9 uçağı kullanılıyor.Alaska Hava Yolları, filosunda bulunan 65 MAX 9 uçağının tamamını uçuştan çekti fakat daha sonra FAA'nın talimatı üzerine daha önce bakım kontrolleri yapılan 18 tanesinin yeniden uçuşa başlayabileceğini açıkladı.Alaska Hava Yolları Cumartesi günü bu kararından vazgeçerek 18 uçağın da uçuşlarını durdurdu.THY, ABD'de uçan Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövde panelinin uçuş sırasında kopmasının ardından filosunda bulunan aynı tipteki beş uçağın uçuşlarını durdurdu.