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BM’den Ukrayna açıklaması

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında Olenivka'da düzenlenen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırının BM tarafından kurulan ekip tarafından soruşturulacağını duyurdu.

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BM’den Ukrayna açıklaması

 

 

 Guterres, Rusya’nın ve Ukrayna’nın talebi üzerine soruşturma ekibinin kurulacağını belirterek, “Öncelikle en önemli nokta ile ilgili olarak, bahsettiğiniz olaylarla ilgili olarak Rusya Federasyonu’ndan ve Ukrayna’dan inceleme yapılması talebini aldık. Kendi yetkinlik ve yetkilerime uygun olarak bir soruşturma misyonu başlatmaya karar verdim. Suç soruşturması yapma yetkim yok” dedi.

ŞU ANDA HAZIRLANIYORUZ, UKRAYNA VE RUSYAYA SUNACAĞIZ

Guterres, ekibin şu anda hazırlandığını, gelişmelerin Rusya ve Ukrayna ile paylaşılacağını ifade ederek, “Umarım bu soruşturmanın tanımı üzerinde bir anlaşmaya varabiliriz. Aynı zamanda, bu ekibe entegre etmeye yetkin, bağımsız kişiler arıyoruz. Her iki taraftan da erişim ve elde etmek için gerekli tüm verilere sahip olmayı ve olayın iç yüzünü gerçeği bulmayı umuyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddiye aldığımız bir konu ve bunun için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

30 Temmuz gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi açıklama yaparak Donetsk’in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol’daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu öne sürdü. Bakanlık, saldırının ABD’den Ukrayna’ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti. 31 Temmuz günü Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine resmi davette bulunarak olayın soruşturulmasını talep etti.

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