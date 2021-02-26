BM, Nisan'daki konferanstan olumlu sonuç almak istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 27-29 Nisan'da Cenevre'de düzenlenecek gayriresmi Kıbrıs toplantısının zamanlamasının uygun olduğunu ve olumlu sonuç temenni ettiklerini söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.
Kıbrıs konusundaki çabalara bakıldığında "iniş ve çıkışlar" yaşandığını belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla bir süredir istişarelerde bulunduğunu ve toplantının zamanlamasının uygun olduğunu söyledi.
Dujarric, tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı toplantının gayriresmi olacağını dile getirerek "Olumlu bir sonuç görmeyi temenni ediyoruz." dedi
BM, dün, 27-29 Nisan'da arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenleneceğini açıklamıştı.
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