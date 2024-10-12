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BM: İsrail'in saldırıları tüm uluslararası hukuka dayalı düzeni etkiliyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, İsrail'ın artan saldırılarının sadece silahsızlanma alanında kaydedilen başarıları değil, tüm uluslararası hukuka dayalı düzeni etkilediğini belirtti.

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BM: İsrail'in saldırıları tüm uluslararası hukuka dayalı düzeni etkiliyor
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Nakamitsu, AA muhabirinin "BM İnsan Hakları Konseyi'nin bir raporu, İsrail ordusunun Gazze'de yoğun nüfuslu alanlarda kapsamlı patlayıcı silahları kullanarak defalarca savaş hukukunu ihlal etmiş olabileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda, bağımsız örgütler, Ekim 2023'ten Haziran 2024'e kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne 70 bin ton bomba attığını, bunun İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Hamburg ve Londra'ya atılan bombalardan daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu, ABD'nin Hiroşima'yı yok eden nükleer bombasının hemen hemen 5 katı. Sizce İsrail'in şimdi bölgede de yayılan sistematik saldırıları, silahsızlanma alanında tarihsel olarak kaydedilen başarıları nasıl etkiliyor?" sorusunu yanıtladı.

İsrail'in saldırılarının sadece silahsızlanma alanında kaydedilen başarıları etkilemediğini kaydeden Nakamitsu, "İsrail'in saldırıları tüm uluslararası hukuka dayalı düzeni etkiliyor." açıklamasında bulundu.

Nakamitsu, üye ülkelerin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı duymaya dönmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile diğer BM birimlerinin de aynı görüşte olduğunu aktaran Nakamitsu, "Çok açık bir mesaj var, uluslararası hukuka olan saygıyı tekrar inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

- "Endişe duyuyoruz"

"Bu durumdan endişe duyuyor musunuz?" sorusuna ise Nakamitsu, "Kesinlikle evet." cevabını verdi.

Yoğun nüfuslu alanlarda büyük patlayıcı silahların kullanımına ilişkin özel çalışmalar yürüttüklerini belirten Nakamitsu, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin sivil toplum üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Nakamitsu, söz konusu silahların büyük kentsel alanlarda hiçbir şekilde kullanılmaması için birçok ülkeyle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Diğer taraftan artan nükleer risk ve retoriğe karşıda uyarıda bulunan Nakamitsu, buna son verilmesi ve tehlikeli gidişattan dönülmesi gerektiğini kaydetti.

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