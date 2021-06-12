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BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısı

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı'nın yeni raporu Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 4 milyon kişinin açlık, 350 bin kişinin de kıtlıkla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

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BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısı

 

Dünya Gıda Programı'nın yeni raporu, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde kıtlık yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre 4 milyon kişinin açlık, 350 bin kişi de kıtlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Tigray'daki insanların gıda güvenliğine ilişkin bilgi eksikliğinin derin endişeye neden olduğu vurgulanan raporda, durumun giderek kötüleşeceği kaydedildi. Bölgede yaşanan çatışmalarda tarım alanlarının yağmalandığı ve bölge halkının yiyecek bulmakta zorlandığı aktarıldı.

TİGRAY'DA 5.2 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA 

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5.2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Bölgede ikamet eden yaklaşık 350 bin kişinin durumuysa oldukça ağır.

Dünya Gıda Programı Program ve Operasyon Başkanı Maria Santamarina, hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında yaşanan çatışmadan en fazla bu bölgenin etkilendiğini ifade ederek, bölgenin kuraklık gibi çevre sorunlarının yanı sıra yaşanan çatışmaların sağlık sistemlerinin bozulmasına, birçok alanda pazarların çökmesine ve insanların tohum ve gübreye erişememesine neden olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz kasım ayında Etiyopya hükümeti, o dönem bölgede iktidar olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı saldırı başlatmıştı. Hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında uzun süre çatışmalar yaşanmış ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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