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Bitcoin miras kalır mı? Rumen kripto milyarderi öldü

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Kripto paralarda bu kez yeni bir gündem var. Bir milyarderin vefat etmesi "Bitcoinlerine ne olacak?" tartışması başlattı. Hukukçulara göre, Bitcoin miras olarak devredilebilir hatta şifresi vasiyetnameye bile yazılabilir.

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Bitcoin miras kalır mı? Rumen kripto milyarderi öldü
 

Bitcoin'de miras tartışması yaşanıyor.

Bitcoin milyarderi, 41 yaşındaki Rumen Mircea Popescu Kosta Rika'da boğularak hayatını kaybetti.

Ölümüyle ilgili spekülasyonların yanında milyarderin Bitcoin'lerine ne olacağı da tartışılmaya başlandı.

Çünkü Popescu'nun en az 1 milyar dolarlık bir kripto para varlığı olduğu düşünülüyor.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Murat Topuz konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

41 yaşındaki Bitcoin milyarderi hayatını kaybetti  
Rumen Mircea Popescu

Topuz, "Kripto para ya da bunun en önemli türü olan bitcoin bir değerdir. Miras hukukunda da maddi olarak değer teşkil eden para ile ölçülebilen değerler mirasa dahildir ve mirasçılara intikal eder" dedi. 

Türkiye'de şu an milyonlarca kişinin kripto para işlemi yaptığı tahmin ediliyor.

Dolayısıyla miras konusu Türkiye'deki yatırımcıları da ilgilendiriyor.

Doç. Dr. Topuz, "Bu şifreler miras bırakan tarafından bir yere not edilebileceği gibi pekala bir vasiyetnameye de yazılmak suretiyle mirasçılara ölüme bağlı tasarruf yoluyla intikal ettirilebilir. Eğer böyle bir şey yapmamışsa nasıl elde edilecek mahkemelerin devreye girmesi gerek" şeklinde konuştu. 

Rumen girişimcinin serveti, Bitcoin'in Nisan ortasındaki zirvesi sırasında yaklaşık 2 milyar dolara çıkmıştı.

Mirasın devredilmesi halinde piyasadan çıkacak Bitcoin sayısının fiyatı da etkileyebileceği düşünülüyor.

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