Bisikletiyle dünyayı gezen gencin son durağı KKTC olacak

Bisikletiyle dünyayı gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'da mola verdi. Alta, Mersin'den KKTC’ye geçeceğini, turunu orada bitirerek hava yoluyla ülkesine döneceğini söyledi

Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa'nın Demirci ilçesinde mola verdi. Edirne üzerinden Türkiye'ye geçen Alta, Demirci'de ilçe girişindeki kahvehanede dinlendi, Türk kahvesi, çay ve pidenin lezzetini tattı.

Alta, amacının dünyayı gezmek olduğunu belirterek, bugüne kadar 3 bin 845 kilometre pedal çevirdiğini anlattı. Hollanda'dan 15 Mayıs'ta yola çıktığını kaydeden üniversite öğrencisi Alta, turu boyunca Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan'a gittiğini söyledi.

Alta, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade ederek, Mersin'den KKTC’ye geçeceğini, turunu orada bitirerek hava yoluyla ülkesine döneceğini söyledi.

İlçeyi gezen Alta daha sonra Uşak yönüne ilerledi.