Birleşik Krallık’ta vaka sayısı artıyor: Son beş ayın zirvesine çıktı

Geçtiğimiz gün 26 bin 68 olay bildiren dört Birleşik Krallık ülkesinde, üst üste üçüncü gün 20 binin üstünde olay kaydedildi.

29 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük hadise sayısını bildiren Britanya’da, geçtiğimiz hafta kaydedilen hadise sayısı bir evvelki haftaya nazaran yüzde 70 arttı. Toplam olay sayısı ise 4 milyon 800 bin 907’ye çıktı.

AŞILAR CAN KAYBI VE HASTANEYE YATIŞI ENGELLİYOR

29 bin 79 olayın kaydedildiği 29 Ocak tarihinde bin 245 can kaybı bildiren ülkelerde, geçtiğimiz gün bildirilen 26 bin 68 vakaya rağmen 14 can kaybı bildirildi.

Hastaneye yatırılan corona virüs hastası sayısının da 29 Ocak’ta 33 bin 847 olduğu fakat geçtiğimiz hafta bu sayının bin 720 olarak kaydedildiği aktarıldı.

DELTA VARYANTI HADİSELERİ ARTIRIYOR

Olay sayılarının artmasına rağmen aşılama oranındaki muvaffakiyetin can kaybı ve hastaneye yatmayı engellediğinin altı çizilirken ülkede Delta varyantının olay sayılarını artırdığı açıklandı.

Birleşik Krallık’taki dört ülkede olay sayıları ise şu formda:

İngiltere’de 21 bin 293 kişinin testi olumlu çıktı, 11 şahıs yaşamını yitirdi.

İskoçya’da 3 bin 887 yeni hadise kaydedilirken üç şahıs ise virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Galler’de geçtiğimiz gün corona virüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken 513 kişinin corona virüs testi olumlu çıktı.

Şimal Irlanda’da da Covid-19 sebebiyle yaşamını kaybeden şahıs olmazken, ülkede 375 yeni olay kaydedildi.